Im Rahmen der 1200-Jahr-Feier stehen gleich zwei spannende Vorträge an, die einen Blick in die Natur, aber auch in die Geschichte, ermöglichen. Am Mittwoch, 8. Mai, 19.30 Uhr, wird Heilpraktikerin und Kräuterexpertin Martina Keller „Heilende Pflanzen – sie waren immer schon da“ im Saal der Tourist-Information vorstellen. Die Natur ist ein Wunderwerk mit heilenden Kräutern, Pflanzen und Früchten, welche seit Anbeginn die Menschen begleiten. In Form von Räucherungen, Salbungen und natürlich auch für die Muse und Schönheit. Die Kräuterexpertin möchte den Besuchern aufzeigen, wie vertraut unsere Vorfahren mit dieser Pflanzenwelt waren. Am Ende dieser Exkursion wird Keller noch eine klassische Rezeptur zum Ausprobieren vortragen.

„Heilkräuter waren lange Zeit Schätze der Natur, die erst jetzt wieder in den Blickpunkt der Bevölkerung kommen“, so Martina Keller. Die Löffinger Kräuterexpertin beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit Heilkräutern, was sich auch in ihrem Berufswunsch bestätigte. Nach der Lehre als Floristin absolvierte sie noch die Heilkräuterprüfung.

Am Freitag, 10. Mai, ist Matthias Wider um 19 Uhr im Saal der Tourist-Information an der Reihe, sein Vortrag lautet „In villa,que dicitur leffinga“. Es sind Anmerkungen zur Urkunde des Hiltiger vom 16. Januar 819, als die Schenkungsurkunde die Geburtsurkunde der Stadt Löffingen besiegelte. Der Heimatforscher wird sicherlich noch das eine oder andere Ungeahnte aufdecken und die Besucher in die damalige Zeit und ihre Besonderheit mitnehmen. Dieser Vortrag ist auch als Einstimmung auf die Fahrt nach St. Gallen gedacht. Der Schwarzwaldverein wird zusammen mit Gästen am 22. Mai sich auf eine Reise in Löffingens Geschichte machen, einen Ausflug nach St. Gallen ins Stiftsarchiv, wo die Urkunde der erstmaligen Erwähnung aufbewahrt wird.