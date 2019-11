von Silvia und Gerold Bächle

Die Stadt Löffingen ist eine Hochburg der Musik, was sich am Wochenende mit gleich drei Konzerten zeigte. Alleine am Samstag hatte der Musikfan die Wahl zwischen Jazz- und Bigband-Sound oder traditioneller Blasmusik im böhmisch-mährischen Stil, während am Sonntagabend die Stadtmusik ein Kirchenkonzert gab. War die Bachheimer Drei-Schluchten-Halle beim Konzert des Klingelbeitel Echos und der Gauchach-Musikanten voll besetzt, fanden nur knapp 100 Zuhörer den Weg in die Löffinger Festhalle zum Auftritt der Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen.

Doubletown Bigband: „Diese tolle hochkarätige Musik hätte mehr Publikum verdient gehabt“, sagte Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, der im Rahmen der Veranstaltungen zur 1200-Jahr-Feier die Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen mit Sänger Chris Castellazzi ins Baarstädtchen geholt hatte. Auch wenn die Zuhörerschar nicht die erwünschte Anzahl hatte, so waren die 17 Vollblutmusiker auf der Bühne der Festhalle mit Herzblut dabei und gaben alles, was vom Publikum auch mit Szenenapplaus honoriert wurde. Vor allem die zahlreichen Soloparts wurden begeistert beklatscht, die mit Hingabe und Herzblut vorgetragenen intensiven Interaktionen ließen jedes Musikerherz höher schlagen. Bandleader Matthias Jakob hatte zu jedem Song die entsprechenden Hintergrundinformationen. Von Benny Goodman bis Frank Sinatra reichte die breite musikalische Palette, Bigband Sound vom Feinsten, Jazzvariation perfekt in Szene gesetzt. Sehr gut kam die Badner Suite an, das Hochbadnerland von Matthias Jakob neu arrangiert. Ein weiteres Highlight war der Auftritt von Sänger Chris Castellazzi mit seiner markanten maskulinen Stimmen.

Das Klingelbeitel Echo hat sich der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben, was beim Doppelkonzert mit den Gauchachttal-Musikanten bestens ankam. | Bild: Gerold Bächle

Klingelbeitel Echo: Gegründet um für eine Kirchenrenovation vor vielen Jahren Geld zu sammeln, sind die zwölf Musiker und Ines Grieshaber als einzige Dame aus der Musikszene der Region nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist vom Klingelbeitel Echo, welches unter der Stabführung von Ralf Thoma musikalisch der böhmisch-mährischen Blasmusik frönt. Da bebte der Saal, als das Klingelbeitel Echo in der Bachheimer Drei-Schluchten-Halle mit tschechischer Volksmusik aufwartete. Viel Applaus bekam Werner Hasenfratz, der gleich mehrere Solos auf seinem Flügelhorn präsentierte.

Gauach-Musikanten: Den Anfang eines abwechslungsreichen und begeisternden Konzerts in Bachheim machten am Samstagabend die Gäste aus Döggingen, die 15 Musiker der Gauchach-Musikanten. Dirigent Konrad Binder aus Hausen vor Wald hatte mit seinen Musikern aus Döggingen, Vöhrenbach, Tannheim, Epfenhofen und Reiselfingen sich für die traditionelle Blasmusik entschieden mit Marsch, Polka aber auch den durch Johnny Cash bekannten Song „Riders in the Sky". Mit ihrem „Von Freund zu Freund" von Martin Scharnagl setzten sie auch ein musikalisches Zeichen an die Gastgeber aus Bachheim.

Qual der Wahl

So schön es für den Musikfan ist, mehrere Veranstaltungen besuchen zu können, so ärgerlicher kann es für die Musiker und den Veranstalter sein. Während in Bachheim zum Doppelkonzert mit dem Klingelbeitel Echo und den Gauchach-Musikanten die Halle voll war, kamen zur Doubletown Bigband nur knapp 100 Leute in die Löffinger Festhalle, obwohl kein Eintritt verlangt wurde. Wer dieses Konzert verpasste, kann die Bigband am 29. Dezember im Haus des Gastes in Dittishausen genießen.