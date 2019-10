Mit Herzblut ist Birgit Kuttruff Leiterin der Löffinger Stadtbücherei. Ihr Engagement, Literatur allen Generationen nahe zu bringen und die Stadtbücherei auch in einen Kommunikationstreff zu verwandeln, wurde auch im Nachbarkreis gesehen. Jetzt wurde Birgit Kuttruff als Jurymitglied für den Kulturpreis Schwarzwald-Baar 2019 ausgewählt.

Zur Person

Birgit Kuttruff (48) leitet seit 2014 die Löffinger Stadtbücherei. Doch bereits seit 2007 ist die Mutter einer 19-jährigen Tochter in der Stadtbücherei tätig. Ihre Ziel und Ansprüche sind hoch. Sie beginnen bei der umfangreichen Leseförderung, der Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Seniorenlesungen und enden bei den generations-übergreifenden Angeboten noch lange nicht. Aktualität ist ein wesentlicher Baustein und so gibt es immer wieder Erneuerungen in der Bücherei.