von Sylvia Bächle

Zum Fairen Frühstück lädt die Fairtrade-Stadt Löffingen von 9 bis 11 Uhr in den Saal der Tourist-Info ein. Den exotischen Touch zaubern die Mitglieder des Weltladens aus fair gehandelten Produkten.

Die Idee die heimische Landwirtschaft zu unterstützen und dabei den Blick in die Dritte Welt zu werfen, hatten 2003 der Löffinger Jugendförderverein und der Weltladen, die damals zum ersten Fairen Brunch einluden. Über Jahre trug eine Erfolgsgeschichte, die im vergangenen Jahr – inzwischen ohne den aufgelösten Jugendförderverein – von der Lenkungsgruppe der Fairtrade-Town Löffingen mit Irmela Herrenbück, Karlheinz Rontke, Iris Hasenfratz, Kathrin Reppel-Knöpfle, Andrea Wölfle und Ewald Lagenbacher in das Faire Frühstück umgewandelt wurde. Geblieben sind Schlemmen, Helfen und Informieren.

Löffingen Wie aus einer alten Marktstadt eine moderne Fairtrade-Town wird Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Jahr wird der Erlös an die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) fließen. Sie verfolgt das Ziel, die Bevölkerung für ein global verantwortliches Handeln zu sensibilisieren. Sie ist auch an der Fairtrade-Schools-Kampagne beteiligt. Die Löffinger Grundschule hat die Weichen für dieses Projekt bereits gestellt. Der Erlös aus dem Löffinger Fairen Frühstück wird direkt ins Projekt „Burundi-Bujumura Mairie“ zufließen. Mama Dimamnche kümmert sich um die Waisen- und Straßenkinder. Ihr Ziel war anfangs, den Kindern einmal pro Woche eine warme Mahlzeit zu bereiten. Heute motiviert sie die Kinder in die Schule zu gehen und unterstützt sie mit Schulmaterialien.

Donaueschingen Drei Städte und drei unterschiedliche Wege zum fairen Handel: Braucht Fairtrade wirklich ein Siegel? Das könnte Sie auch interessieren

Im Anschluss an das Faire Frühstück hält Birgit Mayer einen Vortrag über fairen Handel am Beispiel Kakao. Kinderarbeit und Schokoladengenuss müssen nicht zwingend zusammenhängen.

Karten mit Platzreservierung gibt es im Vorverkauf in der Bio-Ecke oder im Weltladen.