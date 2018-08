Hochschwarzwald (pb) "Wissen vertiefen, Sinn finden, Kreativität entwickeln" – unter diesem Motto hat die Volkshochschule Hochschwarzwald um Leiterin Karin Hausmann das neue, vielfältige und bunte Herbst/Winter-Programm zusammengestellt. Rund 500 Kurse, Vorträge und Exkursionen für alle Generationen und jeden Geschmack bietet die VHS den Bürgern der zehn Hochschwarzwaldgemeinden, inklusive der Stadt Bonndorf. Das neue Angebot ist gespickt mit Altbewährtem und mit neuen Ideen aufgepeppt. Dabei setzt man sowohl auf Allgemeinbildung, als auch berufliche Weiterbildung. Es gibt praktische Tipps für den Alltag und Schnupperkurse im Bereich Fitness, ebenso wie interessante Ausflüge in die Welt der Kunst.

Um das richtige Angebot zu finden, steht der Fitness-Schnuppertag am 13. September in Bonndorf auf dem Programm. Auch ein Golfkurs, Rettungsschwimmerkurse, Selbstverteidigung, Nordic-Walking, Singen oder Tanzen, vom Disco Fox bis hin zu orientalischem Tanz, runden das eher sportliche Angebot ab. Dazu kommen verschiedene Vorträge wie, Aktuelle Arthrose Therapien oder Demenz.

Auch dem Nachwuchs selbst ist ein extra großes Kapitel im neuen Programmheft der Volkshochschule Hochschwarzwald gewidmet: Unter anderem gibt es einen Walderlebnistag, verschiedene kreative Angebote, Sprachkurse sowie fachliche und psychologische Unterstützung sowie praktische Tipps zur Vorbereitung auf das Abitur.

Das neue VHS-Angebot

Im neuen Herbst/Winter-Programmheft bietet die Volkshochschule Hochschwarzwald rund 500 Kurse an, die an 80 Örtlichkeiten in Titisee-Neustadt, Löffingen, Eisenbach, Friedenweiler, Breitnau, Hinterzarten, Lenzkirch, Feldberg, Schluchsee und Bonndorf durchgeführt werden. Hierzu zählt unter anderem auch eine Veranstaltungsreihe in der Helios-Klinik, Kunstreisen und Ausstellungsfahrten sowie Exkursionen. In 20 Jahren wurden außerdem mehr als 300 Gästeführer ausgebildet, welche den Touristen den Hochschwarzwald aus einem ganz neuen Blickwinkel näher bringen. Das Programmheft liegt in allen Rathäusern, in den Sparkassen und anderen Banken sowie in den Tourist-Informationen und den VHS-Geschäftsstellen aus. (pb)