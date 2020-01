Der Neujahrsempfang in Löffingen wurde zu einem Ort der Begegnung und Austausch. Die Gesellschaft triefte immer mehr auseinander und sei durch Egoismus geprägt, so Bürgermeister Tobias Link. Glücklicherweise lebe in Löffingen noch das Ehrenamt was es gelte bei diesem Neujahrsempfang zu stärken und zu ehren. So durfte sich Carola Hannes über die Landesehrennadel freuen, Gerold Bächle, Werner Schonhardt und die Göschweiler Rentnergruppe über die Ehrung der Stadt.





