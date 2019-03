von Gerold und Silvia Bächle

Die Unadinger Fasnet ist etwas ganz Besonders, was jährlich viele Gäste aus Nah und Fern anlockt. Mit sehr viele Kreativität, handwerklichem Geschick und noch mehr Arbeitskraft schaffen sie imposante Motto-Wagen, in diesem Jahr ging es in die Welt der Musicals.

Jeder Elferrat hat mit seiner Gruppe ein Musical gesucht, welches er auch umsetzte. Dazu gab es entsprechende Geschenke für die Narren am Straßenrand. Der König der Löwen, Tanz der Vampire, Starlight Express, Ich war noch niemals in New York, Der Glöckner von Notre Dame, Cats, Diue Hexen von Wicket, Hair, Blues Brothers, Sister Act und Blue Man Group gastrierten im Narrendorf Unadingen

