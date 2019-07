Der Präsident Alfred Vonarb aus Breisach ließ es sich nicht nehmen bereits am Empfang im Rathaus mit dabei zu sein. Es sei nicht nur zeitgemäß und modern sich in Tracht zu zeigen, sondern die Bevölkerung nehme dies auch gerne an, so der Präsident.

Die Geschäftsführerin Ursula Hülse stellte die einzelnen Gruppen mit ihren Trachten und Besonderheiten vor. Erstaunlich viele Kinder – so auch bei der Trachtengruppe Löffingen, die mit in der Organisation und Verantwortlichkeit – dieses Event war. Die Löffinger hatte für die Umzugsteilnehmer ein Lieder- und Gedichtbüchlein herausgebracht. Bereits beim Empfang wurde so manches alte Lied geübt, unterstützt von der Ösch-Fuzzis. Sie standen auch am dem Balkon von Friseur Hofmeier um die Gäste mit ihrer Musik zu erfreuen.

Nach dem Umzug ging es für die Teilnehmer und Gäste zum Bürgerfest. Im Städtle hatten die Vereine der Kernstadt schon die Zelt aufgestellt um in gemütlicher Atmosphäre mit viel Musik und Programm zu unterhalten.

Bild: Gerold Bächle

