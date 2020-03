In Seppenhofen kam am Sonntag gegen 16.35 Uhr ein betrunkener 58-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und durchbrach anschließend das Mauerwerk einer Garage.

„Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein großes Loch in die Garagenwand gerissen. Das Dach der Garage verschob sich nicht unerheblich. Die zwei in der Garage befindlichen Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Mauersteine erheblich beschädigt“, informierte ein Polizeisprecher am Montag.

Am Wagen des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Der Fahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu, so dass er durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hier wurde die Erstversorgung der Verletzungen, sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Den Führerschein zogen die Polizeibeamten ein. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Der Schaden wird von der Polizei auf rund 33 000 Euro geschätzt.