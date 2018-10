von SK

Die 58-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Wagen am Sonntag gegen 15.50 Uhr die Maienlandstraße, vom Waldbad kommend, in Richtung Stadtmitte Löffingen. Beim Überholen einer ein neunjährigen Radfahrerin kam es zu einem leichten Streifvorgang, wobei das Mädchen nach Polizeiangaben glücklicherweise nicht verletzt wurde und auch kein Schaden entstanden war. Die Unfallverursacherin hielt an und sprach mit den Eltern des Kindes. Dabei stellten diese fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb sie die Polizei verständigten. Ein durchgeführter Alkomattest erhärtete den Verdacht, worauf der Frau in einer Klinik eine Blutprobe entnommen werden musste. Sie wird mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen müssen.

