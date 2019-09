Die Stadt Löffingen hat ein neues Anmeldesystem für den Kindergarten in Betrieb genommen. Dieses Anmeldesystem mit dem Namen „Kita-Profi“ für die Vergabe von Plätzen in den Kindertageseinrichtungen soll eine wesentliche Erleichterung und Verbesserung für die Eltern bringen. Das Portal ist einrichtungsübergreifend und ermöglicht die Suche nach Kinderbetreuungsplätzen für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt. Da die sechs Kindergärten der Stadt auch unterschiedliche Schwerpunkte haben, können die Eltern einen passenden Platz für ihr Kind auswählen. Auf der Homepage werden die sechs Kindergärten informativ und anschaulich vorgestellt, mit Profil, Schwerpunkten und Öffnungszeiten. Im Kindergarten Maximus in Löffingen gibt es neben der Regelzeit auch eine Ganztagsbetreuung.

Durch die Vereinheitlichung des Verfahrens können die Einrichtungen bei der Platzvergabe der entsprechenden Bedarfssituation und den Interessen der Eltern optimal gerecht werden. „Auch die Ermittlung von künftig erforderlichen Betreuungsmöglichkeiten wird erleichtert“, informiert Lena Oster von der Stadtverwaltung. Deshalb sei es notwendig, dass alle Voranmeldungen über dieses neue Portal laufen. Auch der Wechsel der Betreuungsform, etwa von der Krippe in die Regelgruppe, wird über dieses System erfolgen.

Wie das neue Anmeldesystem funktioniert ist, auf der Homepage unter www.loeffingen.de und weiter über Leben in Löffingen, Bildung, Kinder & Jugend bis zu Kindergärten & Schulen, zu finden. Grundsätzlich können über dieses Portal nun Anfragen für Kinder gestellt werden, die bereits geboren sind. Für Kinder, die nicht in Löffingen ihren Hauptsitz haben, ist zusätzlich die Einwilligung der Stadtverwaltung des Wohnsitzes notwendig.

Über die Platzvergabe selbst entscheidet die Kindertageseinrichtung gegebenenfalls in Absprache mit der Stadt als Träger.