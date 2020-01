von Voon Silvia Bächle

Bei der Pfarrgemeinderatswahl am Sonntag 22. März, sind in Löffingen 16 Mitglieder zu wählen. Nicht mehr zur Verfügung stehen wird, so Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Arno Gärtner, Jutta Bausch (Löffingen), Maria Burger und Dieter Schröder (Bachheim), Christoph Bürkle und Anette Wenzinger (Unadingen), Helga Furtwängler (Göschweiler), Heike Fuß (Reiselfingen) und Birgit Gänsler (Dittishausen).

Ein Stimmbezirk

Das Wahlgebiet ist in einen Stimmbezirk eingeteilt, die Wahl entspricht der unechten Teilortswahl. Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die mindestens drei Monate in der Kirchengemeinde ihren Hauptwohnsitz haben und am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Wie Wahlvorstand Wolfgang Schwörer mitteilt, können auch die Katholiken wählen, die sich aktiv am Leben der Pfarrgemeinde einbringen und einen Antrag bis 23. Februar beim Wahlvorstand beantragt haben.

Drei Möglichkeiten, um zu wählen

Für die Pfarrgemeinderatswahl gibt es drei Möglichkeiten, die Stimme abzugeben: Im Wahllokal, per Briefwahl oder: Erstmals ist auch die Online-Wahl möglich. Die Stimme muss in der Zeit zwischen 8. März und 20. März (18 Uhr) abgegeben werden.

Die zugeschickten Wahlunterlagen erhalten ein Rubbelfeld mit Passort, das dann bei der Onlinewahl unter www.ebfr.de/pgr-whal 2020 benötigt wird. Die Online-Wahl wird Schritt für Schritt erklärt.

Die Briefwahl erfordert entsprechende Unterlagen. Sie müssen bis spätestens 18. März im Pfarrbüro Löffingen beantragt und bis spätestens 20 März 18 Uhr im Pfarrbüro wieder eingegangen sein.

Bei der Stimmabgabe in den Wahllokalen sind die Wahlberechtigung und ein Ausweisdokument mit Lichtbild mitzubringen. Die Wahllokale sind geöffnet am Samstag, 21. März, im Pfarrhaus in Bacheim von 18 Uhr bis 19 Uhr und in Dittishausen im Haus des Gastes von 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr. Am Sonntag, 22. März, kann in Löffingen in der Kaplanei von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr die Stimme abgegeben werden, in Göschweiler im Pfarrhaus von 8 Uhr bis 9 Uhr, in Unadingen im Pfarrhaus von 11.15 bis 13 Uhr und in Reiselfingen im Rathaus von 14 Uhr bis 15 Uhr.