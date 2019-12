Es mache ihr richtig Spaß, verkündete die Vorsitzende der Löffinger Landfrauen, Edeltraud Trenkle, bei der Jahreshauptversammlung. Sie hatte ihre Mitglieder in den Dorfkiosk nach Bachheim eingeladen, um die Jahresbilanz zu ziehen und gemeinsam das erfolgreiche Jahr mit der Weihnachtsfeier abzuschließen. „Für jeden etwas“, lautet das Motto das Jahresprogramms, welches auch wieder sehr vielfältig und abwechslungsreich war. Für die 62 Mitglieder, so erinnerte Schriftführerin Kathrin Bier, standen Brocktbackseminar, Zwiebelkuchenfest, Bootsfahrt, Kegelabend oder die Herstellung von Seifen und Badezusätzen an. Die Landfrauen engagieren sich auch auf mehreren Gebieten im Stadtgeschehen. So gestalten sie eine Maiandacht im Schneekreuz und ihre Landfrauenfasnet ist immer gut besucht.

Ihr Beitrag zum Stadtjubiläum 1200 Jahre Löffingen konnten die Gäste jüngst beim Nikolausmarkt genießen. Zusammen mit Bäcker Rudolf Nägele wurden Springerle gebacken. 86 Tüten mit Springerle im üblichen Kleinformat, dazu 50 Tüten Springerle in Postkartengröße, waren die Ausbeute. Der Bräunlinger Bäcker Joachim Schmid hatten für die Löffinger Landfrauen die Backstube zur Verfügung gestellt, so dass die Damen nach dem Rezept von Hilde Keller, einer Ur-Löffingerin, ihre Springerle-Backkunst unter Beweis stellen konnten. Als Wichtel verkauften die Landfrauen an ihrem Stand beim Nikolausmarkt neben den Springerle auch andere selbstgemachte Köstlichkeiten. „Auch wenn es dieses Mal nicht für den ersten Platz bei der Standbewertung gereicht hat, für mich wart ihr die Besten“, lobte die Vorsitzende ihre Landfrauen. Anerkennende Worte durften auch die Landmänner Karl Bier, Stefan Kienzler und Johannes Laufer für ihre handwerkliche Unterstützung in Empfang nehmen.

Die Veranstaltungen wie der Nikolausmarkt oder auch die Bewirtung des Singphonie-Konzerts in Göschweiler brachten das Plus in der Kasse von Luzia Nägele. Die Landfrauen haben auch in diesem Jahr eine Spende in Höhe von 500 Euro getätigt, sie geht an die Kinderkrebsklinik in Freiburg.

Vorsitzende Edeltraud Trenkle gab auch einen Überblick über die Bezirkslandfrauen Baar, die mit Bianca Laubis eine neue Vorsitzende haben. Löffingen gehört mit 36 weiteren Ortsvereinen dem Landfrauenbezirk Donaueschingen (Baar) an, der 1949 gegründet wurde. Die Bezirkswanderung führt am 25. April rund um Dittishausen.