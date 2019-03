Schlagkräftig, engagiert und für den Tageseinsatz bereit ist die Abteilungswehr Dittishausen mit 22 Aktiven, sieben Jugendlichen und elf Personen in der Alterswehr. Doch vor allem zeichnet die Wehrmänner auch Treue sowie das Engagement für Aus- und Weiterbildung aus. So konnte Kommandant Markus Lade gleich neun Atemschutzträger vorweisen, die sich allen notwendigen Jahresprüfungen und Aufgaben gestellt haben. Wie wichtig die Atemschutzträger in einer Feuerwehr sind, unterstrichen bei der Jahreshauptversammlung, die erstmals im Feuerwehrgerätehaus stattfand, Gesamtkommandant Bernd Schwörer und der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz.

Die Einsätze der Abteilungswehr Dittishausen zeigten im letzten Jahr das breite Spektrum vom Unwettereinsatz bis zum Großbrand, aber auch Parkplatzdienste und Einsätze bei kirchlichen und weltlichen Feiertagen, wie Protokollführer Norbert Koch informierte. Wie wichtig dabei eine gute Ausbildung ist, um Schlimmeres zu verhindern, zeigte der Brand der Zimmerei Sibold, wie Gesamtkommandant Bernd Schwörer bestätigt. "Wir gingen haarscharf an einem Übergreifen auf die Nachbargebäude vorbei", so Schwörer. Nur das perfekte Zusammenspiel der Gesamtwehr und die Unterstützung durch die Wehr Titisee-Neustadt und die Führungsgruppe Hochschwarzwald hätte Schlimmeres verhindert, so auch der stellvertretende Kreiskommandant Gotthard Benitz. An die Adresse des anwesenden Bürgermeisters Tobias Link ging die Bitte, im interkommunalen Gewerbegebiet die Brandwasserversorgung nochmals zu überprüfen und zu verbessern.

Die Dittishauser Wehr konnte mit zahlreichen Fort- und Weiterbildungen punkten, welche auch zu Beförderungen führten. Zu Hauptfeuerwehrmänner wurden befördert Joachim Bächle, Frank Scholl, Karlheinz Rokoschoski, Martin Rokoschoski, Mathias Gänsler, Bernhard Wangler, Norbert Koch und Klaus Scholl. Zu Oberfeuerwehrmännern Sascha Kuhn, Kai und Maik Bruder und Johannes Weber, Nils Koch ist nun Feuerwehrmann.

Zum Löschmeister wurde Marco Maier ernannt, der während seines Urlaubs die Ausbildung zum Gruppenführer absolvierte. Ausgezeichnet wurde auch Abteilungskommandant Markus Lade mit dem Feuerwehrehrenzeichen.