Groß war die Überraschung, als Matthias Ketterer, Vorsitzender der Trachtenkapelle Göschweiler, bei der Hauptversammlung nach fünf Jahren seinen Rücktritt erklärte. Mit Herzblut hatte er dieses Amt ausgefüllt und nicht nur die Trachtenkapelle Göschweiler, sondern auch als Öschvertreter des Blasmusikverbands Hochschwarzwald die Ösch-Musikkapellen ins öffentliche Licht gesetzt. So beim Öschkonzert im vergangenen Jahr anlässlich der Löffinger 1200-Jahr-Feier.

Familiäre und gesundheitliche Gründen waren der Anlass für diesen Rücktritt, dem nach dem Statuten nicht mit vorzeitigen Neuwahlen, sondern durch Aufrücken des zweiten und dritten Stellvertreters Rechnung getragen werden konnte. „Dank an Euch alle, ihr seid eine tolle Musikerfamilie und eine super Vorstandschaft“, sagte Matthias Ketterer. So fiel die Jahreshauptversammlung schon etwas wehmütig aus. Die Musiker unter Dirigent Martin Sedlak (Flake) hatten mit ihrem Musikbeitrag die richtige Antwort.

Die Geschäfte als Vorsitzender wird nun Bastian Bölle übernehmen, ihm stellvertretend zur Seite steht Hanna Ebner. Zwiegespalten war die Bilanz von Dirigent Flake, der sich auch nach sieben Jahren in Göschweiler richtig wohl fühlt. Erfolgreich waren die musikalischen Auftritte und Konzerte, lediglich der Probenbesuch ließ zu wünschen übrig. „69 Prozent Durchschnitt ist einfach zu wenig, unser Ziel muss sein über 70 noch besser um 80 Prozent sein“, so sein Appell. Mit 35 Proben und zehn Registerproben müsste dies machbar sein. Dank ging an den Vizedirigenten Franz Gromann, auf den immer Verlass sei und an den Notenwart Ewald Mayer.

Benjamin Blatter durchstreifte das abgelaufene Jahr, welches 30 Veranstaltung aufzeigte, davon sechs Umzüge, drei kirchliche Veranstaltungen und 16 Konzerte. Positiv fällt der Kassenbericht aus, trotz Ausgaben für Instrumente (941 Euro), Noten (530 Euro) und Trachten (350 Euro). Der Überschuss werde dringend für die Anschaffung eines neues Schlagzeugs und neuer Männertrachten benötigt, so Nicole Hogg, die seit über 20 Jahren die Kasse unter sich hat.

Bürgermeister Tobias Link würdigte das kulturelle Engagement der Trachtenkapelle Göschweiler, die ein Garant für das reiche Dorfleben, aber auch mit ein Kulturträger für die Gesamtgemeinde sei. Dies unterstrich Ortsvorsteher Manfred Furtwängler, „ob bei kirchlichen oder weltlichen Anlässen, ihr seid mit dabei“.