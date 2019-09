Schon viele Jahre beschäftigt das Haus Beile den Unadinger Ortschaftsrat. Immer wieder wurde das gemeindeeigene Haus saniert, doch nun sind seine Tage gezählt. Wie Ortsvorsteherin Katrin Kramer informierte, rechne man zeitnah mit dem Abbruch es Hauses. Die 25 000 Euro, die im Haushalt als Abbruchkosten eingestellt sind, werden nicht reichen, so die Ortsvorsteherin, man rechne mit über 30 000 Euro. Der Abbruch soll über den Garten, nicht über die einsehbare Lindenstraße erfolgen. Bislang hat man sich im Ortschaftsrat noch keine weiterführenden Gedanken gemacht, was auf dem Areal eines Tages realisiert werden könnte.

Das Haus hat eine bewegte Geschichte. 1933 erwarb der Lehrer Wilhelm Beile das Grundstück neben dem Schul- und Rathaus. Nach seiner Pensionierung ließ er 1936 hier das Wohnhaus erbauen. Zuvor lebte der Hauptlehrer in einer der Lehrerwohnungen im Schulhaus. 1923 hatte die Gemeinde oberhalb des Schulhauses ein neues Gebäude für zwei Lehrerwohnungen erstellt. Bis 1977 lebten hier die Unadinger Leher. Als kein Bedarf mehr bestand, wurde dieses Lehrerhaus veräußert.

De bis heute geschätzte Lehrer Beile hat sich in Unadingen vielfältig eingebracht. So war er auch beim Kirchenchor als Dirigent und Organist tätig. Er war eine große Unadinger Persönlichkeit und fühlte sich hier auch wohl. So blieb er auch nach seiner Pensionierung in Unadingen und ging nicht an seinen Heimatort Münchweier bei Lahr zurück. Ganz im Gegenteil, er holte sogar seine Nichte Luise nach Unadingen, welche den Unadinger Karl Gänsler heiratete und 1927 das Kolonialwarengeschäft neben dem Gasthaus Ochsen im neu gebauten Haus eröffnete.

Wilhelm Beile selbst hatte sich mit Luise Gärtner verheiratet, die 1933 verstarb. 1934 ehelichte der pensionierte Lehrer Lydia Rosenstiel aus Uandingen. Er selbst starb 1948. Nach deren Ableben der Witwe Lydia Beile gaben die Erben das Haus mit Garten an die Gemeinde zum Verkauf.