Die Abbrucharbeiten sind beendet, wo früher der Löffinger Farrenstall stand, ist nun eine leere Fläche. Mit dem Abbruch ging auch ein Stück Zeitgeschichte verloren. Etwas wehmütig blickt nicht nur der Löffinger Tierschutzverein, der hier viele Jahre den Flohmarkt abhielt, auf den Wegfall dieses alten Stallgebäudes, auch Urlöffinger, wie Lothar Zepf, erinnern sich noch gut an die Glanzzeiten des Löffinger Farrenstalls. „Schon vor dem Krieg stand der Farrenstall an der Bittengasse“, erinnert sich der am Neujahrstag 2020 vor 84 Jahren geborene Lothar Zepf. 1945 wurde der Farrenstall von einer Fliegerbombe heimgesucht und brannte ab. So wurde der Farrenstall ins „alte Heiner Selb Hus“ in die obere Hauptstraße verlegt. Nach etwa drei Jahren war der Farrenstall in der Bittengasse wieder aufgebaut. „Bis zu fünf Bullen gab es dort zu versorgen“, erinnert sich Lothar Zepf, sein Vater Franz war damals bis 1970 Farrenwärter. Als 1958 die Familie Zepf ins Stettholz aussiedelte, war Vater Franz bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zum Farrenstall unterwegs, später kaufte er sich eine NSU Lambretta, um schneller im Städtle zu sein.

Der letzte Farrenwärter – auch er hatte diesen Dienst viele Jahre betrieben – war Heinrich (Heini) Kopp. Als die künstliche Besamung der Kühe in den Ställen einzog, wurde am 27. Juni 1996 der Bulle der Stadtgemeinde Löffingen verkauft. Kurz danach musste Heinrich Kopp die Stalltür schließen und besiegelte damit das Ende der Geschichte des Farrenstalls.

Bis zuletzt war es der Tierschutzverein, der den Farrenstall für die Flohmärkte und Lagerräume benutzte. Erstmals wurde der Farrenstall am Nikolausmarkt zu einem echten Stallerlebenis, mit der Krippe, dem Esel und den „Willmann Schafen“.

Auf dem gesamten Areal, zu dem auch der ehemalige Bauhof gehört, der 2015 abgerissen wurde, und der alten Post welche dieser Tage weichen musste, soll nun bekanntlich ein Hotel- und Wohnkomplex erstellt werden. Dazu ist eine Tiefgarage geplant.