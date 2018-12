Der Bachheimer Musikverein gehört zum gesellschaftlichen Leben des aktiven 364-Seelen-Orts und mit ihm auch das traditionelle Weihnachtstheater. Auch in diesem Jahr standen begnadete Laienschauspieler auf der Bühne, die das begeisterte Publikum zu Lachtränen und Lachattacken führten. Sandra Reichhart hatte erstmals die Regie übernommen und dabei voll ins Schwarze getroffen.

Das Stück bestach mit tiefsinnigem, zweideutigem Humor und Akteuren, denen Schauspieltalent im Blut liegt. Vom alten Hasen Bruno Meßmer bis zur Newcomerin Madeleine Pfeifer unterstrichen sie jedes Klischee bei der Komödie "Meine Frau, die Wechseljahre und Ich".

Eigentlich hätte alles so schön sein können für Anton Knopf, eine geradezu prädestinierte Rolle für Bruno Meßmer, der sich auf der Zielgeraden zur Rente sieht. Lange ausschlafen, faulenzen, endlich ein Jogginghosen-Dasein frönen und immer einen gefüllten Bierkühlschrank. Doch dieses Glück wird durch Ehefrau Helga bedroht.

Die in den Wechseljahren hormongesteuerte Helga, dargestellt von Nicole Hornung, möchte Sport, gesunde Ernährung und Alkoholverzicht und da muss auch Ehemann Anton mitziehen. Der greift in seiner Not zu einem lautstarken, nervenquälenden Hobby, dem Erlernen der Trompete.

Ausgiebig klagt Helga ihrer besten Freundin Berta ihr Leid. Doch diese – Newcomerin Madeleine Pfeifer setzte sich wunderbar in Szene – hat ganz andere Sorgen, denn sie sucht einen Mann. Diese erste Hürde hat das schüchterne Töchterchen alias Katharina Kromer schon hinter sich, denn sie wird von einem Kommilitonen (Robert Laufer) geradezu angeschmachtet. Auch diese beiden imponierten durch ihre Talente.

Als ob dieses Verwirrspiel mit den humorvollen Zweideutigkeiten und grandiosem Wortwitz nicht schon reichen würde, passiert auch noch ein Verbrechen und holt Kommissar Blond (für Andreas Hugel eine Paraderolle) und sein Assistenten Harry Hirsch (eine tolle Darbietung von Florian Burger) auf die Bühne.

Das Publikum in der voll besetzten Drei-Schluchten-Halle war begeistert und musste mit so manchen Lachsalven kämpfen. Denn was die Laienschauspieler unter Regisseurin Sandra Reichhart und Souffleuse Marlene Kurfürst boten, sorgten für Heiterkeit pur, vor allem auch durch zweideutige Anspielungen, lustvolle Szenen und irren Wortwitz.