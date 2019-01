In Bachheim scheint die Vereinswelt noch in Orndnung zu sein. Während überall Vorstandsmitglieder gesucht werden, konnte bei den Neuwahlen der Landfrauen Bianca Laubis, Vertreterin des Bezirks, sogar noch ein weiteres Mitglied für den Vorstand gewinnen. "Somit sind wir komplett", freute sich die Vorsitzende Carola Feser. Seit 2010 ist Carola Feser Vorsitzende, zuvor war sie drei Jahre im Führungstrio, nun wurde sie einstimmig bei geheimer Wahl in ihrem Amt bestätigt. Allerdings gab sie jetz schon ihren Rücktritt in drei Jahren bekannt. "Nun habt ihr Zeit eine neue Vorsitzende zu suchen", sagte Feser. Blickt man auf den Wahlvorgang, können die Landfrauen hoffen, dass dies kein Problem geben wird, denn erstmals konnte mit Beisitzerin Sandra Reichart der Vorstand wieder kompletiert werden.

Ebenfalls neu gewählt wurde die stellvertretende Vorsitzende Heidi Engesser, Schriftführerin Dorothea Kuss und Kassiererin Elke de Rosso-Dengler, welche die Kasse ein Jahr kommissarisch geführt hatte.

Wie wichtig die Landfrauen in der Dorfgemeinschaft sind, zeigte Daniela Kech-Reichart auf und dies würdigte auch Ortsvorsteherin Petra Kramer. Ob Kilbig, Seniorennachmittag oder das Nudelfest, Jubiläen (Kirchenchor), Fredericktag oder auch Erntedank (Grazia Kramer richtete den Altar), die Landfrauen sind mit Kuchen, aber auch mit ihrer Unterstützung mit dabei. Dabei setzen sie auch auf die soziale-gesundheitliche Komponente mit Spielenachmittagen oder Seniorengymnastik. Für die 63 Mitglieder im Alter zwischen 93 Jahren und 31 Jahren ist immer etwas geboten. Vor allem ist das Angebot der Gymnastik in Bachheim sehr beliebt und auch die Weiterbildungskurse.

Ein leichtes Jahresminus wurde von den Rücklagen aufgefangen. Erfreulich, dass die Mitglieder von ihrem Beitrag immer wieder etwas zurückbekommen, "wer im vergangenen Jahr alle Veranstaltungen besuchte, durfte sich über einen Zuschuss von 51 Euro freuen", sagte die Kassiererin.

"Das Glück sind Begegnungen mit anderen", unterstrich Vorsitzende Carola Feser und diese Begegnungen sind in Bachheim eine wichtige Stütze des Vereins, aber auch der Gemeinde. "Ich bin froh, den Landfrauen und dem Landfrauenverband anzugehören, der sich so engagiert für uns Frauen einsetzt", so Feser.

Doch nicht nur der Verband engagiert sich für die Frauen, sondern auch der Landfrauenverein Bachheim, wie der Blick aufs Jahresprogramm mit vielen Aktivitäten zeigt.