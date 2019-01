Mit einem weinenden und einem lachenden Auge wurden gleich drei langjährige aktive Sängerinen des Kirchenchors Bachheim vom Vorsitzenden Helmut Schreiber zu Ehrenmitgliedern ernannt. Aus Alters- und Gesundheitsgründen dürfen sich die langjährigen Sängerinnen nun in den Kreis der Ehrenmiglieder zurückziehen, allerdings fehlten sie schon, wie Schreiber bedauerte.

Seit über 60 Jahren gehörte Monika de Rosso zum Chor. Mit 13 Jahren, am 1. Februar 1956, kam sie mit der Mutter zum Kirchenchor und blieb ihm bis jetzt treu. Ihr Pflichtbewusstsein und Engagement brachte sie auch viele Jahre als Beirat ein, ebenso wenn es galt Kuchen oder Salate zu Festen beizusteuern. Über 40 Jahre gehörte Rösle Scherzinger als Sporanistin zum Chor. Auch sie trat 1956 bei, machte allerdings von 1968 bis 1989 eine Pause. "Trotz ihrer vielen Arbeit in der Landwirtschaft war sie eine tatkräftige Unterstützung", so Helmut Schreiber. Vor allem wird ihr Himbeerkuchen den Sängern fehlen. Emmy Scherzinger ist nicht nur eine begnadete Sängerin, sondern auch eine Dekorationskünstlerin. Bei jedem feierlichen Anlass war ihr künstlerisches Geschick zu bewundern. Im Dezember 1975 trat sie dem Kirchenchor bei. 1980 wurde sie zur Schriftführerin gewählt. 25 Jahre hielt sie alles feinsäuberlich handschriftlich in Büchern fest. Emmy Scherzinger bereicherte auch jede Feierlichkeit und Anlass mit ihren Gedichten und Vorträgen. Nun muss sie aus gesundheitlichen Gründen in Zukunft auf das Mitsingen bei ihrem geliebten Kirchenchor verzichten.

Mit der Urkunde, Blumen und einem Geschenkkorb und großem Applaus der Sänger wurden sie durch Helmut Schreiber und Petra Kramer aus dem Kreis der aktiven Sänger verabschiedet.