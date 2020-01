200 Jahre ist der Kirchenchor Bachheim alt und seither aus der Kirchengeschichte und dem kulturellen Leben von Bachheim nicht mehr wegzudenken. Nur allzu deutlich wurde dies bei der Jahreshauptversammlung. Das Motto des Vorsitzenden Helmut Schreiber „Zusammenhalt und die Kameradschaft zu fördern“ haben in Bachheim Gewicht. Dabei wird der Spagat zwischen dem sakralen und weltlichen Bereich gut gemeistert, wie die beiden Schriftführerinnen Maria Laufer und Meike Bächle erinnerten. Insgesamt war der Chor bei 62 Einsätzen aktiv, so bereicherte man die Festgottesdienste hauptsächlich in Bachheim, angefangen vom Weißen Sonntag bis hin zum Patrozinium, dazu bei den Öschveranstaltungen wie bei der Verabschiedung von Pfarrer Dannenberger oder den Chorprojekten in Löffingen oder Unadingen, dazu engagierte sich der Chor im weltlichen Bereich am Bunten Abend, Ausflug oder bei Bewirtungen. Letzter sorgte mit für das Plus in der Kasse von Hansjörg Laufer.

Vieles hat der Kirchenchor Bachheim im kommenden Jahr vor. Von der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste in Bachheim, über die Mitwirkung der Investitur von Pfarrer Johannes Kienzler bis hin zum Bunten Abend oder einem Kirchenkonzert.

Dirigent Manuel Draxler hatte die 28 Chormitglieder in 37 Proben auf die Aufführungen vorbereitet. Zwar war der Probenbesuch mit 76 Prozent nicht optimal, doch Draxler zeigte sich mit dem Chor zufrieden. „Wir sind sehr dankbar und froh dich zu haben, du machst jede Probe spannend und kurzweilig“, erklärte Helmut Schreiber.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderungen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Helmut Schreiber, Kassierer Hansjörg Laufer, das Schriftführerteam Maria Laufer (für zwei Jahre), Meike Bächle (ein Jahr) und Notenwarten Johanna Beha. Ortsvorsteherin Petra Kramer dankte den Sängern für ihr Engagement in der Kirche und in der Dorfgemeinschaft, wie etwa das Adventsfenster.