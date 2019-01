Zur Fasnettradition im Ösch zählt auch der Guggi-Ball der Löffelguggis. Dieser Ball steigt am Samstag, 2. Februar, in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim. Als die Löffinger Festhalle saniert wurde, galt es für die Löffelguggis eine andere Halle zu suchen, in Bachheim wurden sie fündig. „Die Halle ist perfekt,“ informiert Vorsitzender Oliver Trenkle, so dass die Veranstaltung nun seither immer in Bachheim stattfindet.

Was geplant ist

Der Guggiball ist geprägt durch gute Laune pur und hierfür setzen die Löffelguggis auf ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Guggenmusiken. Angesagt haben sich die "Die Taktlosen Sunthausen", "Bügärumpler Bettmaringen", "Guggenheimer Betzitlüter Tiengen", "Güngelsuger Berau" und "Neonröhrer St. Blasien", die für ordentlich Stimmung sorgen werden. In den Pausen wird DJ Rudi Rollmops mit seiner Partymusik den Guggiball zum Kochen bringen. Die Löffinger Löffelguggis werden für die Bewirtung sorgen, ein Weizenbierstand und eine Bar werden aufgebaut. Für den Guggiball hat Oliver Trenkle mit seiner Crew sogar einen extra Special-Drink kreiert.

Allerdings, so informiert der Vorsitzende, wird es keinen Einlass unter 18 Jahren geben. Es besteht Ausweispflicht.

Über alle Grenzen hinaus bekannt

Die Löffelguggis sind weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt, selbst im fernen Hongkong vertraten sie die Löffinger Löffel-Farben. Markant ist ihre Musik, die nicht wie bei manchen anderen Guggis eher chaotisch klingt. Die Löffelguggis sind echte Musiker, was sie gerne bei verschiedenen Veranstaltungen im Ösch, aber weit darüber hinaus zu begehrten Gastgruppen macht.

Nicht weniger imposant ist ihr Outfit. Ob beim Weltcupspringen oder auch in Löffingen selbst, sie sind echte Hingucker und Hinhörer. So wäre die Löffinger Fasnet ohne die Löffelguggis, aber auch den Fanfarenzug, die Stadtmusik und die anderen Musikgruppierung nicht mehr denkbar.