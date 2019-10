von Silvai Bächle

Mit dem Blick auf die fehlenden 840 000 Euro aus dem Forsthaushalt wurden die Haushaltswünsche in Bachheim mit Maß und Ziel formuliert, informierte Ortsvorsteherin Petra Kramer in der Sitzung des Ortschaftsrats. Insgesamt werden 170 000 Euro für Investitionen unter dem Strich stehen. Der Investitionsstau von knapp einer Million Euro ist auch in Bachheim bemerkbar. So stammen die jetzt gewünschten Sanierungen der Straßen teilweise schon aus früheren Jahren. Im neuen Haushalt sind deshalb wieder der Mühlenweg bei der Seewiese ab Kiesstraße mit 8000 Euro, der Mühleweg bei Reutebuck-Neuenburg mit 70 000 Euro, die Spurrillen in der Kiesstraße mit 8000 Euro, der Übergang vom Hardweg Sparrenberg mit 10 000 Euro und der Asphalt für Gansschachen und Bucheck mit 14 000 Euro verankert.

Ortsvorsteherin Petra Kramer hatte sich bisher für einen Dorfplatz rund um den Dorfbrunnen eingesetzt. Dieser Gedanken wurde verworfen, da die Resonanz für dieses Vorhaben aus der Bevölkerung nicht groß war. Nun plant der Ortschaftrat das Gelände hinter dem Hagenstall als Dorfplatz aufzuwerten. Die Fläche für Sitzplätze (9000 Euro) soll zu zwei Drittel gepflastert und der Rest mit Rasen angesät werden. Eine Hecke soll einen Schichtschutz und auch eine Sicherung für die Kleinkinder bieten. Für die älteren Kinder ist eine Kletterwand (2000 Euro) geplant. Später könnte man an eine Einbindung mit dem Hagenstallgelände denken. Hier müssen allerdings noch nach Strom- und Wasseranschluss geschaut werden.

Das Rathaus wird im Jahr 2022 einhundert Jahre alt. Im kommenden Jahr wird nur das Nötigste gemacht, um dann im Jahr 2021 nach einer genauen Besichtigung den Rest in Angriff zu nehmen. Für die Rathausmaßnahmen wurden insgesamt 30 000 Euro eingesetzt.

Für Kommunikation wie Aushangkästen wurde 3000 Euro eingestellt. Am Schulgebäude muss noch die Dachrinne des Vordachs angebracht werden (3000 Euro), ein Bretterschlag für Mülleimer und Besen (1000 Euro) ist angedacht, dazu muss die Mauer am Schulberg noch saniert werden (6000 Euro).

An der Drei-Schluchten-Halle bedarf es Malerarbeiten (5000 Euro), ein Schrank für den Keller soll gekauft werden (2000 Euro) und auch der Schimmelfleck auf der Empore muss entfernt werden. Auf dem Schluchtweg zu Halle plant man ein Gitter für den Auslauf anzuschaffen (1000 Euro).

Gemeinsam mit dem Stadtbauamt soll die Friedhofsmauer, die Risse habe, angeschaut werden. Die Instandsetzung des Grills auf dem Wanderparkplatz und Ortseingangsschilder sind im Tourismus-Haushalt zu finden.

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Anteil der Stadt Löffingen an der Bahnbrücke in Höhe von 416 000 Euro fällig.