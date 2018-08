Bachheim (pb) Der Ortschaftsrat Bachheim möchte derzeit keinen Solarpark nach dem Vorbild der Nachbargemeinde Unadingen. Nach einer intensiven Diskussion stimmten vier Mitglieder gegen die Bauvoranfrage von Paulus Straub im Gewann Langenzinnen einen Solarpark zu erstellen, zwei Räte enthielten sich. Die Fläche liege direkt an einem von Spaziergängern stark frequentierten Rundweg und die rund 1,3 Hektar große Fläche sei für das Vorhaben zu schade, so die Gegner. Hinzu komme der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen.

Hätte der Ortschaftsrat sein Votum für den geplanten Solarpark gegeben, hätte zunächst für das Gelände ein Flächennutzungsplan erstellt werden müssen, informierte Ortsvorsteherin Petra Kramer. Paulus Straub von der Firma Straub & Bold möchte nach den Sommerferien den geplanten Solarpark der Öffentlichkeit vorstellen.

Ärger bereitet das schwankende Internet in Bachheim. Derzeit seien 50 MB zugesagt, im Dorf kämen allerdings nur unter 30 MB an, bemängelt Kramer. Noch in diesem Jahr soll eine Aufrüstung der Telekom auf 100 MB erfolgen. In diesem Zuge, so regte Bernhard Stürmer an, sollte die Digitalisierung auch für ganz Bachheim, die Neuenburg und Burgmühle erfolgen. Kramer wird sich über die Möglichkeiten mit dem Betreiber in Verbindung setzen. Auf jeden Fall, soll Glasfaser in jeden Haushalt nach Bachheim kommen, wenn über Kupferkabel die Kapazitäten nicht erreicht werden können.

Derzeit laufen verschiedene Verbesserungsarbeiten. So bekam der Rathaussaal eine neue Beleuchtung und die Treppe an der Schule wird noch in den Ferien erneuert. Noch warten die Bachheimer auf die Instandhaltung verschiedener Straßen, die Arbeiten am Farrenstall und auf die Planung des Dorfplatzes. Dieser solle laut Christoph Rösch vom Bauamt in Angriff genommen werden, allerdings hätten die Firmen kaum Kapazitäten und die Preise sind bis zu 30 Prozent gestiegen. Großer Unmut herrscht beim Ortschaftsrat, dass in Bachheim in diesem Jahr kaum etwas aus dem Haushalt realisiert worden sei.

