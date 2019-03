Die höchste Auszeichnung ging an Torsten Schelb, der die SML nicht nur als Musiker, sondern auch in seiner 34-jährigen Vorstandstätigkeit geprägt hat. Seine Musikkarriere begann 1979 im Trommlerzug, führte ihn 1983 zum Jugendblasorchester und dann zwei Jahre später zum Sinfonischen Blasorchester.

Ausnahmetalent Torsten Schelb

Musikalisch ist Torsten Schelb ein Ausnahmetalent und seine Soli sind bei den Konzerten legendär. Doch nicht nur auf seinem Saxofon ist er ein Könner. Er hat sein Wissen und Engagement auch 34 Jahre zunächst neun Jahre als Schriftführer, im Jahr 2002 bis 2017 als geschäftsführender Vorsitzender eingebracht. Noch heute steht er seiner Nachfolgerin Sarah Kessler mit Rat und Tat zur Seite und bringt sich im Jubiläumsjahr noch zusätzlich bei den festlichen Aktivitäten mit ein. Webseite, Dirigentenverträge, Gema bis hin zu den Rechtsgeschäften: Schelb kennt sich überall aus. Sein musikalisches Können brachte er auch fünf Jahre als Ausbilder mit ein. Nun wohnt Torsten Schelb seit geraumer Zeit in Ewattingen und trotzdem sei er bei den Proben und Veranstaltungen immer mit dabei. Im Jahr kämen da schon mal 4000 Kilometer zusammen, so Vorsitzender Paul Wolber in seiner Laudatio.

Seit 25 Jahren gehört Anton Rebholz aktiv dem Verein an. Auch er begann im Jugendblasorchester, bevor er 1997 ins Sinfonische Blasorchester wechselte. Auch Anton Rebholz ist bis heute als Musiker gefragt, doch auch als Jugendleiter hat er 14 Jahre lang Zeichen in der Ausbildung gesetzt. Er war ein wichtiger Wegbegleiter bei der Entwicklung der Stadtmusik. So hat er auch einen Großteil mit dazu beigetragen, als 2013 die SML für eine nachhaltige und hervorragende Jugendarbeit ausgezeichnet wurde.

Gegen diese Zahlen mögen zehn Jahre aktive Vereinstätigkeit auf den ersten Blick gering anmuten. Doch Siegfried Müller nimmt für die Proben und Auftritte den Weg von Riedböhringen nach Löffingen auf sich. Schon dort war er in der Musik aktiv, bevor er zur SML wechselte. Zuverlässig und engagiert sei er aus als Mitglied des Notenteams aktiv, so Wolber. Rechne man auf zehn Jahre um, so komme die stolze Fahrstrecke von 40 000 Kilometern zusammen, die Siegfried Müller für seine Musik investiere.