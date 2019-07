Ein abwechslungsreiches Programm erlebten rund 250 Sportlerinnen und Sportler aus 21 Vereinen beim Gauturnfest des Badischen Schwarzwald-Turngaus (BSTG), das in Löffingen und in Rötenbach stattfand. Beide Gemeinde feiern nicht nur ihr 1250-Jahr-Fest, in Rötenbach kann der Turn- und Sportverein (TuS) auch auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken.

Fest für Spitzen- und Breitensport

So gab es am Samstag nicht nur Leichtathletik, Turnen und Trampolin im Haslachstadion, sondern auch ein spannendes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm am Sonntag. Zusammen mit dem BSTG hatten der Turnerbund Löffingen und der TuS für einen reibungslosen Ablauf eines tollen Gauturnfestes gesorgt, das nur aller vier Jahre stattfindet. Dabei handelt es sich um ein Fest für den Spitzensport und den Breitensport gleichermaßen.

Auch das Rahmenprogramm überzeugt

Doch auch die Show durfte nicht zu kurz kommen, etwa beim Sixpack-Wettbewerb. Hier musste sich eine Mannschaft besonderen Herausforderungen stellen, die auch bei den Zuschauern für große Erheiterung sorgten. Natürlich durfte die Turnfestwanderung nicht fehlen. Sie führte von Löffingen nach Bad Boll, hier hatten die Verantwortlichen Walter Köpfler und Karl-Heinz Bergmann mit dem natur- und geschichtskundigen Matthias Wider voll ins Schwarze getroffen. Das Ende der Wanderung führte ebenfalls zum TuS Rötenbach. Ob die Eröffnungsparty, der Auftritt von Papi‘s Pumpels oder die Abschlussfeier: Es war auch hier eine gelungene Veranstaltung.

100 Jahre Turn- und Sportverein Rötenbach

Der TuS Rötenbach wurde am 3. März 1919 gegründet, am 21. September 1919 fand das Gründungsfest statt. Im Jahr 1922 wurde eine eigene seidene Vereinsfahne angeschafft, um sich besser präsentieren zu können. Der erste große Meilenstein lag im Jahr 1925, als der TuS von der Gemeinde den heutigen Hartplatz bekam. Das wurde mit dem 1. Waldfest gefeiert. 1933 wurde der Verein von den Nationalsozialisten aufgelöst und in Reichsbund für Leibesübungen umbenannt. 1945 wurde Turnen verboten, nur Fußball war erlaubt. Das führte ein Jahr später zur Gründung der Sportvereinigung Rötenbach.