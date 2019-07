Die Elektrifizierung der Höllentalbahn erforderte eine dreiwöchige Sperrung des Hauptbahnübergangs Untere Hauptstraße. In dieser Zeit wurde eine neue Steuerungsanlage mit Vollschranken eingebaut, sowie neue Ampeln, Beschilderungen und Abgrenzungen angebracht. Außerdem wurde der Straßenbereich verbreitert.

Die Straße ist hier nun wieder offen, dafür ist der Bahnübergang Güterstraße – Hohlgasse gesperrt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist dann der Übergang Schneekreuz an der Reihe. Notwendig werden die Schließungen durch die Modernisierung und Elektrifizierung der Höllentalbahn, die seit Frühjahr vergangen Jahres auf dieser Strecke laufen. Mit dieser Maßnahme möchte die Bahn den Personennahverkehr sicher stellen und den Schienenverkehr verbessern.

Durch die Elektrifizierung von Neustadt bis Donaueschingen kommen die Fahrgäste in den Genuss von Freiburg bis Donaueschingen ohne Umsteigen (bisher in Neustadt) fahren zu können. Auch der Umweltgedanke ist nicht von der Hand zu weisen. Die Elektrolok würde laut dem Konzept Breisgau S-Bahn 2020 gegenüber den bisherigen Dieselloks eine Emissionsvermeidung und Lärmreduktion bringen. Voraussichtlich soll das Großprojekt bis Ende des Jahres fertiggestellt sein.

Ein weiterer Part dieser Maßnahmen ist auch der barrierefreien Ausbau der Bahnsteige und die Erneuerung der Gleise und Anlagen. Die Bahnsteige in Löffingen sind relativ alt und auch zu kurz. Löffingen wird ein Kreuzungsbahnhof, deshalb wird der Bahnsteig 1 (am Bahnhofgebäude) ausgebaut und nach Westen verschoben. Westlich von Gleis 2 wird ein neuer Außenbahnsteig gebaut. Die barrierefreie Erschließung beider Bahnsteige erfolgt über neue Zugangswege. Zur Einhaltung des Fahrplankonzepts wird in Löffingen das gleichzeitige Einfahren von zwei Zügen aus verschiedenen Richtungen ermöglicht. Dazu muss das vorhandene mechanische Stellwerk durch ein elektronisches ersetzt werden.