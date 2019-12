Der Wohnsitz brachte die Pläne von Ludwig Olveira zu Fall. Der 64-jährige Diplom Kaufmann hatte sich bei der Kommunalwahl auf der Liste „Bürgerblock„ aufstellen lassen und wurde mit 241 Stimmen auch in den Ortschaftsrat Dittishausen gewählt. Nun stellte der Wahlausschuss aber nicht den Wohnsitz Dittishausen fest, sondern Löffingen, was nun zur Verabschiedung aus dem Ortschaftsrat führte.

„Ludwig Olveira war in der kurzen Zeit auch im Wahlkampf sehr engagiert“, sagte die Ortsvorsteherin Annette Hilpert bei der Verabschiedung. „Er werde auch als Privatmann sich weiter für die Bürger einsetzen“, kommentierte der enttäuschte Ludwig Olveira, der in der Sitzung auch gleich die Dittishauser Haushaltsansätze bemängelte, die nicht schriftlich fixiert gewesen wären.

Freuen durfte sich der 56-jährige Mediziner Andre Glod. Der gebürtige Luxemburger war seit 2009 im Ortschaftsrat und hatte es heuer auf den „Aufrückerposten“ geschafft. In der langjährigen Zeit als Ortschaftsrat hatte Glod sich vielfältig um die Belange seiner Wahlheimat sich eingesetzt, vor allem bei „Unser Dorf hat Zukunft„ oder auch bei der Gründung von „KuDitt“. Während Ludwig Olveira sich in die Reihen der Zuschauer zurück setzte, konnte Andre Glod nach der Verpflichtung am Ratstisch Platz nehmen. Seine erste Abstimmung war die Verabschiedung der „Licht-aus-Aktion“, die aufgrund des Hexenfeuers auf Sonntag, 12. Januar, verschoben wird. Ab 16 Uhr sollen die Straßenlaternen für zwei Stunden abgestellt werden. Diese „Licht-aus-Aktion“ wird es in mehreren Gemeinden der Hochschwarzwald Tourismus GmbH geben.

„Es soll eine besinnliche Stunde werden, zur Entschleunigung und um sich nach der Weihnachts- und Silvesterhektik zu erholen“, so Ortsvorsteherin Annette Hilpert. Ein Dank ging an die beiden Jugendlichen Till Meister und Leon Larbeg, welche von Haus zu Haus gingen, um für die Kriegsgräberfürsorge zu sammeln. Insgesamt kamen 470, 34 Euro zusammen. Der Termin für den Seniorennachmittag wurde noch nicht festgelegt.