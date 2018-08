Löffingen (pb) Ob zur Vertiefung des christlichen Glaubens, der Gesundheit, des handwerklichen Geschicks oder gesellschaftlicher und politischer Fragen, das Angebot des Ökumenischen Bildungswerks ist riesig. Selbst die 1200-Jahr-Feier des Baarstädtles kommt dabei zur Sprache, so der Sprecher des Leitungsteams, Arno Gärtner. Dabei setzen die Verantwortlichen auf Altbewährtes und aktuelle Themen.

Patchwork-Abende: Freude am Nähen und die eigene Kreativität sind bei den Patchwork-Abenden mit Kursleiterin Anna Föhrenbach angesagt und gefragt. Diese finden am 03.9., 1.10., 5.11., 3.12.2018 sowie am 7.1., 4.2., 25.2., 1.4., 6.5., 3.6. und 1.7.2019 statt. Anmeldungen bei Maria Pölmann-Bürgi Telefon: 07654/481.

Löffinger und Weltgeschichte: Einen Blick in die Löffinger Geschichte werfen Matthias Wider und Rudolf Gwinner. Letzterer greift das Leben des Stadtpfarrers Heinrich von Brentano auf, der zwei Mal verhinderte Bischof, am 11. April. Noch weiter zurück ins Mittelalter führt Matthias Wider am 10. Januar. Den Genossenschaftsgedanken greift Pfarrer Arno Krieg am 8. November auf.

Feldenkreis-Methode: Bewusstheit durch Bewegung heißt es in den beiden Kursen, die Carmen Leger-Bahr anbietet. Die Einführungskurse sind am 12. September und 13. März, jeweils um 18 Uhr in der Kaplanei.

Vertiefung des Glaubens: Gleich zwei interessante Angebote sind der Einkehrtag im evangelischen Kloster bei den Schwestern von Grandchamp, vom 18. bis 20 Januar, mit dem Pfarrer-Ehepaar Krieg sowie ein Hüttenwochenende mit Vikar Jan Lipinski am 13. Dezember.

Sozialpolitische Themen: Auf den Spuren von Fake News – oder wie wir manipuliert werden, erläutert der Theologe Eberhard Schockenhoff aus Freiburg am 13. September. Verführer und Versuchungen – Populismus und die Grenzen der Demokratie, heißt es am 7. März mit Michael Wehner. Die Flüchtlingstragödie – Seenotrettung im Mittelmeer thematisiert Rettungsassistent Michael Schöttgen am 14. März.

Gesundheit: "Horch, da klopft die Seele an", so die Heilpraktiker bei ihrem Vortrag am 11. Oktober.

