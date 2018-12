Nun neigt sich das Jubiläumsjahr in Reiselfingen dem Ende entgegen. Das ganze Jahr über stand bei vielen Veranstaltungen die erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren im Mittelpunkt. Nicht 800 Jahre, aber 50 bis 60 Jahre zurück entführte jüngst der Zeitzeuge Rektor Bertold Müller (76), der die jüngste Reiselfinger Schulgeschichte erforscht hat.

Zur Person

Bertold Müller (76) hat in Reiselfingen Schulgeschichte geschrieben. 1964 kam er als Junglehrer in die Dorfschule Reiselfingen und erlebte hier die Vorteile der Nähe zu den Schülern und der Bevölkerung, genoss aber auch den kurzen Weg vom ersten Stock der Lehrerwohnung in die Schule. Weniger erfreulich war die ständige Beaufsichtigung, vor allem des damaligen Pfarrers, der genau Buch führte, wie oft Müller im sonntäglichen Gottesdienst fehlte und er lieber bei den Segelfliegern weilte und wann und wie lange der junge Lehrer Besuch bekam. (pb)