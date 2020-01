Sportlich gut aufgestellt und flugtechnisch auf dem neusten Stand präsentiert sich die Segelfluggruppe Hochschwarzwald. Trotzdem gab es einen kleinen Wermutstropfen bei der Hauptversammlung: „Wir haben zwar neue Freunde, aber kein neues Mitglied gefunden“, bilanzierte der stellvertretende Vorsitzende Michale Hehle den Versuch des Schnupperkurses mit der Volkshochschule. Ausbildungsleiter Rudolf Baderschneider konnte von neun Flugschülern, sechs im Segelflugzeug, drei im Ultraleichtflugzeug, berichten, die 503 Starts und 104 Ausbildungsstunden absolviert hätten.

Mit Alfred Rombach hat die Segelfluggruppe nun das dritte Ehrenmitglied in ihren Reihen. Eine hohe Auszeichnung, mit der man im Verein nur sehr sparsam umgehe, wie Helge Loschan in seiner Laudatio unterstrich. Knapp 60 Jahre gehört Alfred Rombach zu den Segelfliegern, wobei neben dem Fliegen auch seine bautechnischen und landwirtschaftlichen Kenntnisse, aber auch sein Wesen im Verein sehr geschätzt sind. Viele Jahre war der 73-jährige Land- und Forstwirt als stellvertretender Vorsitzender aktiv. Mehrere Auszeichnungen hat Alfred Rombach in dieser Zeit bekommen, nun wurde er in die Mini-Schar der Ehrenmitglieder, dem 90-jährigen Karl Jordan und Helge Loschan, der im vergangenen Jahr für sein 50-jähriges Fliegerleben ausgezeichnet wurde, aufgenommen.

Jugendleiter Sascha Kaiser freute sich über acht Aktive unter 25 Jahren, die wieder erfolgreich das Sunsrice-Sunset-Fliegen, den Ziellandewettbewerb und das Fluglager angeboten hatten.

Willi Frey hob als stellvertretenden Ortsvorsteher das Engagement der Segelflieger nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch für die Dorfgemeinschaft hervor. Am 21. März soll die Flugsaison mit den Anfliegen wieder beginnen und am 7. November mit dem Abfliegen enden. Das Flugplatzfest ist für den 13. September geplant.