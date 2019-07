Lange dauerte es, bis der Spatenstich im Juni 2018 den Bau der Bau der Tank- und Rastanlage auf Gemarkung Rötenbach an der Bundesstraße 31 einläutete. Nach nur einem Jahr Bauzeit soll die Anlage am 25. Juli eingeweiht werden.

Gastronomie

Sowohl die Tankstelle, als auch der gastronomische Betrieb liegen in privater Hand. Für die Lkw-Stellplätze ist eine gastronomische Grundversorgung gewährleistet, ebenso die sanitären Einrichtungen wie WC und Duschen. Diese sind bereits schon in Funktion, so Josef Matt. Investorin Katrin Vollmer realisiert auf der Sonderfläche einen Beherbergungsbetrieb, Gastronomie, Reiseartikel und Einzelhandel.