83 Schüler der Realschule, Werkrealschule und Hauptschule Löffingen sind bei einer abwechslungsreichen Feier verabschiedet worden. Mit einer ausgezeichneten Gesamtleistung und dem Notendurchschnitt von 1,0 war Maya Thoma Schulbeste. Ein Drittel der Schüler wurde mit einem Preis oder Lob bedacht.

„Ihr könnt stolz auf eure Leistungen sein“, so Rektorin Silke Keller, welche deren Schulweg mit dem Besteigen eines Berges verglich. Nun hätten die Schüler erfolgreich den Gipfel erstürmt, meinte sie. Als „Bergführer“ begleitet hätten sie die Lehrer und Eltern, die immer wieder den richtigen Weg fanden und dies trotz so mancher Herausforderung. „Die Richtlinien für die Preise und Lobe in den 14 beziehungsweise 15 Fächern sind hoch und setzten eine durchschnittliche Note von 1,6 voraus“, sagte sie. Auch besondere Fähigkeiten und Leistungen wurden mit Sonderpreisen ausgezeichnet, ebenso die Sozialkompetenz.

„Egal ob ihr ausgezeichnet werdet oder nicht, ihr seid mehr als die Noten in euerem Zeugnis“, so Bürgermeisterstellvertreter Dieter Köpfler, der auch im Namen des Wirtschaftsverbunds die Preise der Stadt für die besten Gesamtleistungen übergab. Mit 1,0 wurde Maya Thoma von der Realschule ausgezeichnet, mit 2,1 Carolyn Klingenfuß als beste Hauptschülerin und mit 2,3 Kevin Gabriel als bester Werkrealschüler.

Maya Thoma erhielt nicht nur den Preis der Stadt, sondern auch den Preis der Firma WST durch Nikola Skrabel für die beste Leistung in Mathematik und Naturwissenschaften sowie von Manfred Lauble vom Freundes- und Förderkreis den Preis für die beste Prüfung in Französisch (1,0). Auch Louis Hettich bekam letzteren Preis für die beste Technik-RS-Prüfung (1,4). Der Preis der Emil-Frei-Stiftung (beste WRS-Leistung Naturwissenschaften 1,8), sowie für die beste Leistung in Informatik (1,4) durch Wolfgang Löchle ging an Kevin Allerborn sowie an Felix Grieshaber. Felix Grieshaber legte mit 1,1 auch die beste HS-Projektprüfung ab.

Fiona Heer und Tabea Pacher durften – ebenso wie Jonah Hasenfratz – nicht nur den Sparkassenpreis für die beste WBS-Jahresleistung von Birgit Straetker entgegennehmen, die beiden Schülerinnen wurden auch noch für ihr soziales Engagement gewürdigt. Noah Reichhart zeigte sich – zusammen mit der mehrfach ausgezeichneten Tabea Pacher zum einen als toller Entertainer. Zum anderen wurde er von Silvia Bächle auch für sein Kunsttalent mit dem Kunstpreis geehrt. Erstmals lobte der Haslachhof für die beste Prüfungsleitung in AES einen Preis aus. Eva Wiggert konnte diesen an Klara Fischer und Lena Kaltenbrunn überreichen. Die Klassenpreise erhielten Maya Thoma, Noah Reichhart, Fiona Heer, Louis Hettich und Tabea Pacher.

Nun gelte es, weitere Wege zu gehen und weitere Gipfel zu erstürmen, so Rektorin Silke Keller. 56 Schüler besuchen nach dem Abschied weiterführende Schulen, 24 Schüler werden in die Berufswelt einsteigen und drei Schüler ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten. Elternbeiratsvorsitzende Verena Müller ermutigte die Schüler, sich neu auszuprobieren und auch neue Wege einzuschlagen. Sowohl bei den Verleihungen der Preise als auch bei der Verabschiedung durch die Lehrer wurden die Schüler mit vielen guten Wünschen bedacht, verbunden mit dem Appell, mutig die weiteren Herausforderungen anzunehmen.

Die Entlassfeier war ein gelungener finaler Akt der Schüler, aber auch der Lehrer mit musikalischen Beiträgen, einer imposanten Diashow und Danksagungen. Mit dem Song „Auf uns“ von Andreas Burani verabschiedeten sich die 83 Schüler vom Schulverbund.