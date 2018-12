von Rainer Bombardi

Das Weihnachtskonzert 2018 der Harmonie Reiselfingen geht als ein besonderes Ereignis in die Geschichte des Musikvereins ein. Es bildete den Abschluss der grandios verlaufenden 800-Jahr Feierlichkeiten des Löffinger Stadtteils. Gleichzeitig war es das erste Konzert nach der Ära Markus Bölle, der im April 2018 seinen Taktstock nach zwölf Jahren Dirigat in der Harmonie niedergelegt hatte.

Erstes Konzert nach der Ära Bölle

Neuer musikalischer Leiter für das Weihnachtskonzert war Marc Kaltenbrunn, der interimistisch den Musikverein übernahm. Vorsitzender Guido Kaltenbrunn dankte nach Konzertende seinem Sohn Marc für sein engagiertes Stelldichein, was gleichbedeutend war mit der 2. Verabschiedung eines Dirigenten binnen einem Jahr. Zuvor unterhielt die Harmonie Reiselfingen in einem 120 Minuten dauernden Programm, das die vielfältigen Facetten der Blasmusik beinhaltete.

Dirigent Marc Kaltenbrunn und die Harmonie liefern ein kurzweiliges Jahreskonzert ab. Bild: Rainer Bombardi

Zum Auftakt erklang dramatisch und voller Energie die konzertante Ouvertüre Invicta des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten James Swearingen. Impulsiv am Taktstock zeigte sich auch Dirigent Kaltenbrunn, welcher mit der Leitung des Konzerts der "Harmonie" Neuland betrat

Trommelfeuerwerk

In die Blütezeit des Barock entführten die Musiker mit Georg Friedrich Händels Largo. In die Neuzeit zurück ging die Reise mit dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" von Rudi Fischer. Ein Hauch an irischem Frühling wehte mit dem "Irish Castle" durch die Dietfurthalle und erinnerte in seiner Melodie an eine altirische Saga.

Reiselfingen Als es in Reiselfingen nur zwei Klassenzimmer für 80 Schüler gab Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Pause folgte im zweiten Teil ein Trommelfeuerwerk, das unter dem Titel "Der Lieblingstrommler" die Aufmerksamkeit des Publikums wieder auf die Bühne lenkte. In die Sphären der Popwelt entführten die Musiker mit einem Ausflug zu einem Livekonzert der weltbekannten Popband Coldplay, Sängerin Pia Duttlinger animierte das Publikum bei "Minnie the Moocher", aus voller Inbrunst mitzusingen während das Orchester im Big Band Sound begleitete. Zeitlos, aber durchaus ausgefallen in ihrer Komposition, war die gleichnamige Polka aus der Feder von Martin Scharnagl.

Löffingen Was sich in der Löffinger Pfarreien-Landschaft ändert Das könnte Sie auch interessieren

Es folgten zwei Zugaben, die mit der bekannten und originär erklingenden Polka "Wir Musikanten" endeten, ehe sich der Vorhang endgültig schloss. Die Dorfgemeinschaft nutzte das Konzert, um vor und nach dem musikalischen Teil den Gästen in einer Beamershow noch einmal einen kurzen bebilderten Rückblick auf ein grandios verlaufendes Jubiläumsjahr zu ermöglichen.

Reiselfingen Wie die Bunte Bühne in Reiselfingen Humorakzente setzt Das könnte Sie auch interessieren

Ortsvorsteher Martin Lauble hatte dabei Worte voller Dankbarkeit für die unzähligen ehrenamtlich tätigen Helfer übrig, ohne welche die Durchführung des Festjahrs nie mit einem derartigen Erfolg möglich gewesen wäre. Auch Harmonie-Vorsitzender Guido Kaltenbrunn hatte nach dem Konzert unzählige Dankesworte für die Musiker und Helfer der letzten Monate übrig, ohne welche das Konzert in dieser Form nicht möglich gewesen wäre.