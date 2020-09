Ein 70-jähriger Mann befuhr am Dienstag, 22. September kurz nach 10 Uhr mit seinem Auto die B31 von Neustadt kommend in Richtung Donaueschingen. Laut Mitteilung der Polizei fuhr er aus Unachtsamkeit auf ein verkehrsbedingt vor ihm bremsendes Auto eines 29-Jährigen auf. Durch die Kollision wurden der vorrausfahrende Fahrer und dessen 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Die beiden verletzten Personen wurden durch das DRK in eine nahegelegene Klinik zur ambulanten Erstversorgung verbracht.