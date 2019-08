Tragisches Unglück im Schwarzwald: Eine Frau stirbt bei einem Sturz bei Löffingen. Wie die Polizei in Freiburg am Mittwochabend mitteilte, war die Frau mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Sie habe offenbar den Halt verloren und sei etwa 15 Meter tief in die Wutachschlucht gestürzt.

Die Wutachschlucht ist ein Wanderparadies mit gefährlichen Seiten. An vielen Stellen lauern steile und glatte Wegabschnitte. Am Mittwoch ist eine Wanderin unweit der Schattenmühle 15 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. | Bild: Maiwald

Rettungskräfte und Bergwacht wurden nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr zur Unfallstelle gerufen. Das Unglück ereignete sich etwa 600 Meter östlich der Schattenmühle.

Alarmierte Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

(AFP / SK)