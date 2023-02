Löffingen vor 1 Stunde

48 Gruppierungen und 1200 Teilnehmer: Umzug in Löffingen begeistert tausende Zuschauern

Es war alles so, wie es an der Fasnet sein muss. Die Löffelstadt erlebt einen prächtigen Umzug. Die Gruppen sind sehr kreativ, die Zuschauer in bester Stimmung.