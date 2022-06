Löffingen vor 5 Stunden

46-Jähriger kommt zwischen Rötenbach und Göschweiler von der Straße ab und prallt gegen Bäume

Bei dem Unfall am Samstagnachmittag wurde der Fahrer in seinem demolierten Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hat keinen Führerschein.