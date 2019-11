Die Löffinger Stadtmusik hat bereits zum sechsten Mal gemeinsam mit dem Haus Lebensheimat einen Kunstkalender herausgebracht. Druckfrisch wurde dieser nach dem Kirchenkonzert am Sonntagabend verkauft. Der Blick zeigt ein fröhliches Feierjahr der Stadtmusik, welche im kommenden Jahr ihren 300. Geburtstag feiern kann. Sieben Bewohner des Hauses Lebensheimat haben zusammen mit sechs Musikern diesen Kalender erstellt. „Erstmals kamen die Bewohner zu uns ins Probelokal“, informiert die 24-jährige Selina Zipfel vom Orchesterrat, welche die Leitung dieses Projekts innehatte.

Von der Geburtstagstorte bis zu fröhlich feiernden Menschen kann man hier vieles sehen. „Jeden Monat eine neue Geschichte, welche die Bilder zeigen“, freut sich Dirigent Thomas Epple, der den ersten Kalender erstanden hat. „Der Verkauf läuft gut“, erklärt Miriam Knöbel, der Erlös dieser Kalender (fünf Euro pro Stück) komme ganz dem Hause Lebensheimat zugute. Gemalt wurde mit Wasser- und Holzfarben oder auch Fingerabdrücke wurden auf dem Kalender hinterlassen. „Der Fantasie der Bewohner wurde freien Lauf gelassen“, so Selina Zipfel.

Die Idee wurde vor sechs Jahren geboren, als die Stadtmusik die Bewohner des Hauses Lebensheimat unterstützen wollte. Im Rahmen eines Kooperationsvertrags wurde nicht nur dieser gemeinsame Kalender ins Leben gerufen, der jedes Jahr unter einem anderen Motto steht, sondern auch eine intensivere Zusammenarbeit. So sind die Bewohner des Hauses Lebensheimat bei den Konzerten gern gesehene Gäste, für die immer ein Platz frei ist.

Der Kunstkalender kann auch bei allen aktiven Musikern, unter der Mailadresse kalender@stadtmusik-loeffingen, beim Nikolausmarkt und am Neujahrskonzert erworben werden. Das Haus Lebensheimat verkauft die Kalender mit den einzigartigen Bildern an allen Weihnachtsmärkten, sowie in den Läden „Dies und Das“ und dem Landen „Handgemacht“ in Bräunlingen.