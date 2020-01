1973 wurde der DRK-Ortsverein Unadingen gegründet, ein engagierter Verein mit Weitblick. So sind die Unadinger fester Bestandteil bei den Blutspendeterminen in Löffingen. „Ohne unsere Freunde aus Unadingen könnten wir dies nicht bewältigen“, unterstrich Manfred Lauble vom DRK Löffingen bei der Hauptversammlung. Künftig werde man im Katastrophenfall, so Vorsitzender Martin Netz, mit dem DRK aus Bonndorf die Betreuung übernehmen. Doch in erster Linie ist der Ortsverein für den Heimatort engagiert. „Ich freue mich und bin sehr dankbar, dass wir in Unadingen einen so engagierten Ortsverein haben“, betonte Ortsvorsteherin Kathrin Kramer. Deutlich wurde dies bei den Berichten. Die 49-köpfige Bereitschaft hat 1677 Stunden geleistet, vor allem beim Großbrand in Löffingen, bei Unfällen, bei den drei Blutspendeterminen oder bei den Großübungen. Engagement zum einen, stetige Ausbildung zum anderen, zeichnen die DRK Mitglieder aus. So stand die Sanitätsausbildung im Mittelpunkt der elf Dienstabende, hier kamen durchschnittlich 22 Teilnehmer. Eine gute Resonanz fanden die Ersten-Hilfe-Kurse, auch der für Kinder von Sonja Wenzinger.

Seit Jahren wird die Kasse des Ortsvereins durch Altmaterialsammlungen aufgebessert, wie Verena Ketterer vortrug. Allerdings werde dieses Finanzpolster dringen für die Umnutzung der frei werdenden Feuerwehrgaragen benötigen, so Martin Netz.

Bei den Neuwahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Martin Kramer, Bereitschaftsleiter Gerhard Götte und Kassiererin Verena Ketterer in ihren Ämtern bestätigt. Die Posten der weiblichen und männlichen Stellvertretung der Bereitschaftsleitung konnten wieder nicht besetzt werden.

Insgesamt 285 Jahre Ehrenamt konnte Kreis-Bereitschaftsleiterin Marion Benitz auszeichnen. Gleich drei Mal gab es die goldene Ehrennadel für 50-jährige aktive Mitgliedschaft und Engagement im Vorstand. So war Ludwig Kromer sieben Jahre in der Bereitschaftsleitung tätig und hatte viele Jahre die Erste-Hilfe-Ausbildung inne. Theresia Naumann war von 1985 bis 2004 stellvertretende Bereitschaftsleiterin und Paul Schmid 21 Jahre als Kassierer aktiv. Für 45-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Elvira Schwörer, sie war 22 Jahre in der Bereitschaftleitung, und Hubert Zorn, er war 25 Jahre in der Bereitschaftsleitung, ausgezeichnet. Beide engagieren sich bis heute in der Sozialarbeit.

Die Auszeichnung für 25 Jahre ging an Bianca Wehinger und für 20 Jahre an Sonja Wenzinger, welche Ausbilderin und Schriftführerin ist.