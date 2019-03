von SK

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg bestätigte am Sonntag auf Anfrage des SÜDKURIER, dass der Löffinger bereits seit Montag vermisst wird. Der 26-Jährige wollte am Montagmorgen mit seinem Wagen zur Arbeit fahren. Dort kam er nie an. Im Rahmen einer ersten Suchaktion wurde das Auto am Mittwoch im Bereich der Wutachschlucht gefunden.

Bei der Suche nach dem jungen Mann wurde neben einem Personenspürhund der Polizei, einem sogenannten Mantrailer, auch ein Hubschrauber eingesetzt. Nachdem die Suche erfolglos blieb, startete am Samstag eine zweite Aktion, an der sich ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus Löffingen und den Ortsteilen beteiligte. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz Löffingen, von der BRH-Rettungshundestaffel Löffingen und Kräften der Bergwacht.

Systematisch wurden große Teile der Wutachschlucht abgesucht, unter anderem der Bereich bei der Schattenmühle, aber auch das Gebiet bis Boll. Aufgrund eines Hinweises, dass der Vermisste bei der Shell-Tankstelle an der Bundesstraße 31 gesehen worden sein soll, wurde auch hier gesucht und die Suche bis Richtung Unadingen ausgedehnt. Doch auch hier fand sich kein Anhaltspunkt auf den Verbleib oder den Aufenthaltsort des jungen Mannes. Laut dem Polizeisprecher führt die Kriminalpolizei Freiburg die Ermittlungen.