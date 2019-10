Noch bevor in wenigen Wochen die Zugstrecke zwischen Neustadt und Donaueschingen nach der Elektrifizierung freigegeben wird, wurde zwischen den Bahnhöfen Neustadt und Rötenbach am Samstagnachmittag ein Unglücksszenario unter realistischen Bedingungen geprobt.

Realistische Bedingungen

Unter der Gesamtregie des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Gotthard Benitz waren die Feuerwehren Friedenweiler, Titisee-Neustadt, Lenzkirch, Löffingen und Feldberg, die Bergwacht Hochschwarzwald, Wutach, Höchenschwand, Furtwangen und Freiburg, der DRK Rettungsdienst Hochschwarzwald mit Notärzten und den Ortsvereinen Neustadt, Hinterzarten, Lenzkirch, Unadingen, Bonndorf, Löffingen, Kappel und Schluchsee, die DRK Rettungshundestaffel Hochschwarzwald und Rettungshundestaffel BRH Löffingen, die Landes- und Bundespolizei, die Fachberater Seelsorge Hochschwarzwald und die Gemeinde Friedenweiler mit in die dreistündige Großübung eingebunden.

Angenommen wurde eine Kollision mit des neuen Schienenfahrzeugs mit einem Bagger am östlichen Portal des Hörnletunnels . Durch ein abstürzendes Betonteil wurden Bauarbeiter teilweise verschüttet, Fahrgäste wurden teilweise im Zug eingeklemmt, andere Fahrgäste verlassen den Zug in unbekannte Richtungen.

Die 45 „Fahrgäste“ wurden vom DRK Neustadt realistisch geschminkt. Sie wurden im Wald von den beiden Rettungshundestaffeln gesucht. Einer der beiden Helikopter der Bundespolizei vom Stützpunkt Donaueschingen und von der Staffel in Stuttgart unterstützten diese Aktion, der andere war für die Windenrettung der Verletzen im Einsatz.

Schwierige Zufahrt in die Rötenbachschlucht

Eine Schwierigkeit der Übung war die schwierige Zufahrt in die Rötenbachschlucht, hier halfen Wegelotsen, die zahlreichen Rettungsfahrzeuge an die richtige Stelle zu führen. Für die 230 Einsatzkräfte und 50 Darsteller eine besondere Herausforderung, was sich auch bei der Windenrettung mit dem mehr als beengten Platz zeigte. Die Verletzten wurden mit dem Hubschrauber auf den drei Kilometer entfernten Rötenbacher Sportplatz gebracht. Ein großes Problem, so Gotthard Benitz, war der Funk, der in der Schlucht ein großes Problem darstellt. Hier bedarf es noch dringender Verbesserungen.

Einsatzleitung mit Übung zufrieden

Ansonsten zeigten sich Benitz und die Einsatzleitung zufrieden mit der Großübung, bei der mehrere schwierige Aufgaben zu bewältigen waren.