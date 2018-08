1920 wurde der Fußballclub Löffingen (FCL) gegründet. Heute hat der Verein nicht nur erfolgreiche Herrenteams und eine Damenmannschaft, sondern eine große Jugendabteilung mit 190 Spieler aus Löffingen und dem gesamten Ösch.

Jugendleiter Michael Wetterer berichtete bei der Hauptversammlung über die 130 Junioren der SG Löffingen und der 62 Junioren des FC Löffingen, sowie den jüngsten Nachwuchsmannschaften, die noch ohne Wertung spielen. 25 Trainer und Betreuer haben den Nachwuchs gefördert. „Ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit, zu der auch Jugendleiter und Jugendausschuss gehören, könnte man einen solch großen Spielbetrieb nicht aufrecht erhalten“, erklärte der scheidende Vorsitzende Klaus Auer.

13 Mannschaften waren in der Runde gemeldet. In der Spielgemeinschaft sind Spieler vom SV Dittishausen, FC Reiselfingen, SV Unadingen und des federführenden FC Löffingen vertreten. Bei der weibliche SG spielen junge Damen vom FC Löffingen, SV Dittishausen und dem FC Reiselfingen. Das vergangene Jahr wurde von allen Mannschaften erfolgreich abgeschlossen, so konnten sich alle ersten Mannschaften in der Bezirksliga halten und die zweiten Mannschaften sich in der Kreisliga oder Kreisklasse behaupten. Echt Glück hatte die A-Jugend, die erst am letzten Spieltag dem Abstieg entrinnen konnte.

Die Jugendarbeit, so Michael Wetterer, sei mit einem großen Zeitaufwand verbunden. Deshalb sei diese Ehrenamtsarbeit nicht hoch genug einzuschätzen. Dabei sind Trainer und Betreuer oft auch als Fahrer, bei den Kleinen auch als Tröster eingesetzt.

Um die Jugendkasse von Margot Egy aufzubessern, wurden drei Altpapiersammlungen organisiert. Jürgen Kuss, Wilfried Münzer und Michael Wetterer organisierten den Christbaumverkauf und beim Jugendausschuss mit Jürgen Kuss, Wilfried Münzer, Roland Satler und Michael Wetterer liefen die Fäden für die gesamte Jugendarbeit zusammen. Bereits zum zweiten Mal gastierte das DFB-Mobil, wiederum ein großer Erfolg. Zu den Aktiven wechseln nun Robin Baumann, Ilias Sidi-Yacoub, Nikita Stepicev, Sandro Herrmann, Florian Fast und Nico Wider.

Die Ziele für die kommende Saison sind in erster Linie Freude und Spaß an der Bewegung und leistungsgerecht nach dem Alter zu trainieren. "Wichtig ist dabei auch schwächere Kinder und Jugendliche zu integrieren, egal welcher Herkunft sie sind", so Michael Wetterer.

