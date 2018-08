Einmal mehr zeigte das Löffinger Städtlefest das „Wir-Gefühl“, denn das Miteinander aller Beteiligten, angefangen von Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke mit dem Orgateam, über die Vereine, die Sicherheitsleute, Bauhof bis hin zur Verwaltung. „Nur so können wir ein solches Fest auf die Beine stellen“, informiert Karlheinz Rontke. Schon im Vorfeld habe man mit dem Orga-Team Dieter Köpfler, Manfred Furtwängler, Willi Frey, Oliver Wehrle, Andrea Burger und Walter Kessler versucht, die erfolgreichen Parts wieder mit einzubringen, aber auch mit Neuem zu ergänzen. So hatte man auf der Volksbankbühne erstmals einen DJ eingeladen, der die zahlreichen Musikgruppen ergänzte. Alleine die 21 Liveauftritte der Musikgruppen, Gaukler und Künstler zeigten, dass die Stadt hinter ihrem Städtlefest steht und hier auch ordentlich in die Kasse greift. Doch auch die Vereine engagieren sich auf gar vielfältige Art und Weise, sei es durch die ansprechenden Lauben oder die besonderes Gastfreundlichkeit.

Obwohl man keine genauen Zahlen kennt, gehen die Veranstalter von mehreren tausend Besuchern aus, wobei der Samstagabend der absolute Gästemagnet war. Trotzdem gab es nur kleinere Zwischenfälle, auch dank der Polizei und Security und der im Vorfeld durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen. Immer wieder musste das Bauhofteam schnell einspringen und auch die Verwaltung war die gesamte Zeit über im Einsatz. Da das DRK aktiv am Fest teilnahm, hatte man für die Notfälle nicht nur die Unadinger DRK-Freunde mit im Boot, sondern auch noch andere Erste-Hilfe-Organisationen. Dank dem Einsatz und der Bereitschaft der Feuerwehr konnte man sowohl die imposante Feuerschau, als auch das Feuerwerk durchführen.

Ohne die Sponsoren, so der Arbeitskreis, könnte man die große Tombola nicht anbieten. Oliver Ganter und Carlo Mayer spielten die Glückfeen und zogen öffentlich die Gewinner. Der Reisegutschein in Höhe von 500 Euro geht an Maria Benz aus Löffingen, ein Gutschein in Höhe von 250 Euro geht an Ursula Frei nach Göschweiler und Henry Knöpfle aus Löffingen darf mit einer großen Gruppe zu einer Brauerei. Die beiden Berlinreisen der Bundestagsabgeordneten gewannen Xenia Bächle aus Dittishausen und Manfred Disch aus Rötenbach.

