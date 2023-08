Kunst ist bei jungen Menschen nicht unbedingt beliebt. Wenn, dann zeigen sie ihre Talente meist bei Graffitis, nicht so der 15-jährige Noah Reichhart aus Bachheim. Er bevorzugt keine Sprühdosen, sondern Kohle, Feinliner und Bleistift. Seine Werke sind auch nicht großflächig, sondern eher klein, feingliedrig und doch von großer Ausdruckskraft.

Wer den sympathischen jungen Mann aus Bachheim sieht – er bekam jüngst den Kunstpreis bei der Schulentlassung aus dem Schulverbund – ist beim Blick auf seine Bilder eher erstaunt. Noah Reichhart bringt Fantasy-Gestalten aufs Papier, wilde Krieger, angsteinflößende Drachen, Samurais, Zombies, Tiermenschen, Aliens, aber auch Totenköpfe. Seine Werke sind derzeit in der Städtischen Galerie Löffingen zu sehen.

„Wenn man die Bilder betrachtet, könnte man Noah in eine völlig falsche Ecke einordnen, doch er könnte keiner Fliege was zu leid tun“, erklärt Mutter Daniela Kech-Reichart, die an der Realschule Donaueschingen Bildende Kunst unterrichtet. „Das künstlerische Talent kommt von der Mama“, davon ist Noah Reichhart überzeugt. Erfreulicherweise sind auch seine Brüder talentiert, der 14-jährige David, der neunjährige Markus und auch der vierjährige Johannes.

Schon als kleines Kind spielte er nicht mit Traktoren oder Autos, sondern er malte, „seit er einen Stift halten kann“, informiert Mutter Daniela. Oftmals sei er stundenlang im Zimmer verschwunden, um danach mit den fertigen Werken wieder zurückgekommen.

Waren es früher die unterschiedlichsten Dinosaurier, sind es heute heute Fantasy-Gestalten, zwar von manchen Filmen und Comics inspiriert, aber niemals abgezeichnet. Seine Figuren entstehen im Kopf und „wachsen“ mit dem Zeichen. Doch er kann auch anders. So hängt in der Galerie auf seiner Ausstellungswand auch ein Bild der Friedhofskapelle von Bachheim.

Seine Kunstlehrerin Frauke Wetterling beschreibt: „Sein Talent zeigt sich in seinen Zeichnungen aus der Fantasiewelt. Dabei grenzt er auch morbide Themenfelder nicht aus. Auch am Tablet hat er das Zeichnen ausprobiert, findet aber, dass das ursprüngliche Zeichnen mit den Händen authentischer ist und er sich so besser ausdrücken kann, da er seine Vorstellungen am PC nicht genauso umsetzen kann, wie von Hand.“

Nun möchte Noah Reichhart erst einmal das Wirtschaftsgymnasium in Titisee-Neustadt besuchen. Seine Berufswünsche stehen nicht fest, auf jeden Fall will er nicht Grafikdesigner werden. „Das Praktikum hat mir nicht gefallen“, so das junge Talent, das auch gerne Klavier spielt, was er auch bei der Abschlussfeier auf beeindruckende Weise zeigte. Auch sportlich ist er interessiert und fit, außerdem liebt er Tiere und die Arbeit auf dem elterlichen Hof.

Bei der Abschlussfeier imponierte der junge Bachheimer mit seinem Entertainment, so als ob er schon immer auf der Bühne stehen würde. „Da kommt der Papa durch“, verrät er. Doch Noah Reichhart ist auch ein sehr guter Schüler und wissbegierig, was ihm den Klassenpreis einbrachte.