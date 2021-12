Löffingen vor 2 Stunden

15- bis 19-Jährige im Visier: Polizei stellt bei Löffinger Gruppe Betäubungsmittel sicher

Am Mittwoch, 8. Dezember, gegen 18 Uhr ist einer Polizeistreife eine Jugendgruppe aufgefallen, die sich in verdächtiger Weise am Bahnhof in Löffingen aufgehalten hat.