Der Kunstverein Löffingen lädt im August wieder zur Gemeinschaftsausstellung in die Städtische Galerie ein. Gleich zwölf Künstler präsentieren ihre Werke. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird ein breiter Querschnitt durch die Malerei, Skulpturen, Fotografie und textile Kunstwerke gezeigt.

So wird die Städtische Galerie zu einer Plattform, bei der auf engstem Raum Gemälde, Radierungen, Zeichnungen, Holzschnitte und bildhafte Kunst, von abstrakt bis zur zeitgenössischen Streetart zu sehen sind. Nicht weniger beeindruckend sind die textilen Werke oder auch der Blick der Makrofotografie. Die Ausstellung zeigt Kunstwerke von Eva Baumgartl (Meersburg), Marianne Klaus (Lenzkirch), Roland Hölderle (Freiburg), Marlen Neumann (Reutlingen), Karin Hengstler (Emmendingen), Heidrun Weiß und Monika Rotgängel (Brigachtal) sowie der Löffinger Künstler Alice Esser, Ulrike Fritsch, Brigitte und Günter Leber und Christa Wagner. Erstmals mit dabei ist Nachwuchstalent Noah Reichhart aus Bachheim, der bei der Entlassfeier der Realschule den Kunstpreis 2023 erhielt.

Die Vernissage und die Kulturnacht werden von „Remain A Mystery“ musikalisch begleitet. Mystisch und geheimnisvoll unterstreichen die beiden Musiker auf der Handpan und Gitarre die Ausstellung. „Mit diesen Beiträgen möchten wir die Kulturszene der Region bereichern, aber nach Möglichkeit auch neue Mitglieder finden“, informiert Kunstvereinsvorsitzende Silvia Bächle. Mit dem Jahresbeitrag von 30 Euro könne man die Kunst und den Kunstnachwuchs im Städtle fördern. Löffingen brachte schon in der Vergangenheit namhafte Künstler hervor, wie etwa Friedrich Knödler, Adolf Hildenbrand oder Anton Viesel.

Eröffnet wird die Gemeinschaftsausstellung in der Städtischen Galerie am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr. Sie ist bis 20. August immer sonntags zwischen 11 Uhr 16 Uhr, werktags zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information zu sehen. Während der Kulturnacht am Freitag, 18. August, ist die Ausstellung mit Sektempfang zwischen 19 Uhr und 21 Uhr geöffnet.