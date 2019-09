Die Löffinger standen und stehen für ihr Städtle, dies wurde beim Vortrag von Rudolf Gwinner anlässlich der 1200-Jahr-Feier nur allzu deutlich. Der Heimatforscher hatte die Wiederverleihung der Stadtrechte 1950/51 aufgegriffen und dabei nicht nur die Stadtgeschichte durchleuchtet, sondern auch einen Fokus auf die damalige Zeit gesetzt.

Gegen Südweststaat

Die Wiederverleihung der Stadtrechte war laut Rudolf Gwinner von großer landespolitischer Bedeutung. Der damalige badische Staatspräsident Leo Wohleb erhoffte sich durch großzügige Wiederverleihungen Stimmen gegen die Bildung eines Südweststaates. Interessant ist die Abstimmung. In Löffingen stimmten 69 Prozent für das alte Land Baden, im Landkreis Neustadt 66,5 Prozent, in Donaueschingen 57 Prozent und im Landkreis Villingen 43,3 Prozent. „Ob dies an den nichtbadischen Schwennigern lag?“, mutmaßt Rudolf Gwinner.