Mit verschiedenen Konzerten, dem Städtle- und Kreistrachtenfest sowie dem Großen Zapfenstreich feierte Löffingen gebührend sein Stadtjubiläum.

Vor 1200 Jahren – am 16. Januar 819 – vermachte Gutsbesitzer Ruadgers aus Rötenbach auf einem 22 Zentimeter hohen und 24 Zentimeter breiten Rinds-Lederpergament seinen Besitz der Kirche St. Martin in Löffingen. Dieses historische Datum ist für Löffingen und auch für die Gemeinde Rötenbach von großer Bedeutung, dass die Baarstädtler und Rötenbacher ein ganzes Jahr lang so richtig feiern. Am Wochenende vom Freitag, 26., bis Montag, 29. Juli, steht nun mit dem viertägigen Bürgerfest der Höhepunkt an, der für die Löffinger und ihre Gäste aus der ganzen Region eine Vielzahl von hochkarätigen Veranstaltungen bietet.

Die Jubiläums-Geburtstagsfeier startet mit zwei großen Open Air-Konzerten auf der Festwiese an der Wanne. Bereits am Freitag wird die Stadtmusik die „Bilder einer Stadt“ musikalisch präsentieren, ein akustisches und optisches Schauspiel. Am Samstag geht es dann weiter mit dem Open-Air-Spektakel des bekannten Schlagerstars Vanessa Mai sowie den Bands Alphaville und Münchner Freiheit. Sie werden im Baarstädtchen bei ihren Auftritten für absolutes Hochgefühl sorgen und den Festplatz an der Wanne in eine Kult-Musik-Szene verwandeln.

Das Bürgerfest am Sonntag findet im historischen Städtle statt. In der Kirchstraße bis zum Skaterpark werden die Vereine und Geschäfte aus der Gesamtstadt, unterstützt vom SV Eisenbach, eine kulinarische Vergnügungsmeile aufbauen. Auf gleich zwei Bühnen werden regionale Künstler auftreten, von der Öschmusik, DJ aus den Bergen, der Kultband Casanovas, den Jazzmädels, Blosmaschii, Colour The Sky, Jonas Hammerschmidt & Felix Lindicke, Hannes & Schwö bis zum Musikverein Reiselfingen. Ein besonderer Hörgenuss wird das Konzert mit den Chören aus Löffingen und Rötenbach in der Stadtkirche sein. Für die Kinder wird das Kinderland des Kuckyteams mit vielen Spielmöglichkeiten bereitstehen.

Anlässlich des Jubiläums treffen sich im Baarstädtchen 45 Trachtengruppen, Bürgerwehren, Volkstanzgruppen und Musikvereine vom Bodensee bis zum Kaiserstuhl zum großen Kreistrachtenfest. Mit einem großen Feuerwerk von Tobias Runge auf dem Skaterplatz neigt sich der Samstag dem Ende zu. Zum Abschluss des viertägigen Bürgerfestes steht der Große Zapfenstreich im Sportpark Haslach an. Neben dem Musikverein Unadingen kommt dazu auch der Spielmannszug der Feuerwehr Villingen.

Das ist geboten

Freitag, 26. Juli

20 Uhr: Konzert Stadtmusik „Bilder einer Stadt“ Festplatz an der Wanne

Samstag, 27. Juli

17 Uhr: Open-Air-Konzert mit den Bands Alphaville und Münchner Feiheit sowie mit Vanessa Mai auf dem Festplatz an der Wanne

Sonntag, 28. Juli

10.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst Stadtkirche St. Michael

11 Uhr: Kinderparadies, Kuckyteam, Kucky-Mobil

11.30 Uhr: Frühschoppenkonzert Musikverein Reiselfingen

14 Uhr: Großer Umzug Kreistrachtenfest durch die Innenstadt

14 Uhr bis 18 Uhr: Flohmarkt Farrenstall Tierschutzverein

14.30 Uhr: Öschmusik, Bühne an der Kirche

16.30 Uhr: DJ aus den Bergen, Bühne Volksbank

17 Uhr: Kirchenkonzert aller Chöre – Stadtkirche Löffingen

18.30 Uhr: Jazzmädels, Bühne Kirche

20.30 Uhr: Casnaovas, Bühne Kirche

21 Uhr: Hannes & Schwö, Bühne Volksbank

22.30 Uhr: Fantastisches Feuerwerk – Skaterpark

Montag, 29. Juli

12 Uhr: Mittagstisch Burgkeiler

16 Uhr: Eröffnung Kinderland, Kucky-Team, Kucky-Mobil

16.30 Uhr: Colour The Sky, Bühne Kirche

16.30 Uhr: DJ aus den Bergen, Bühne Volksbank

18 Uhr: Tanzgruppe SV Unadingen, Bühne Kirche

20.30 Uhr: Bloosmaschii, Bühne Kirche

21 Uhr: Jonas Hammerschmidt & Felix Lindicke , Bühne Volksbank

22 Uhr: großer Zapfenstreich Sportpark Haslach.