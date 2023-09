Nach 106 Tagen ging jüngst die Freiluft-Waldbadsaison in Löffingen zu Ende. Am Wochenende war das unbeheizte Waldbad nochmals für das traditionelle Eisbärenschwimmen des DLRG geöffnet. Hier wagten sich die letzten Schwimmer in die doch in der Zwischenzeit abgekühlten Fluten. Mit einer heißen Dusche, wärmendem Tee und Kaffee wurden die Eisbären anschließend wieder aufgetaut.

Die Bilanz nach diesen 15 Wochen und einem Tag war sehr erfreulich. „Es gab keine Vorkommnisse, wir alle waren mit der Waldbadsaison sehr zufrieden“, so die Bilanz von Hauptamtsleiterin Julia Selb.

Bewährt hätten sich die baulichen Veränderungen und Neuanschaffungen. So wurde im Schwimmerbecken eine neue Treppe eingebaut, welche gerade Senioren, Gehbehinderten oder auch Schwangeren einen einfacheren Ein- und Ausstieg ins Schwimmerbecken ermöglichten. Die neue 41 Meter lange Wasserrutsche sei der Renner gewesen, der nicht nur von den Kindern und Jugendlichen, sondern auch von so manchem Erwachsenen einfach nur genossen wurde. Der größte Erfolg war allerdings die erstmals angebotene kostenlose tägliche Wassergymnastik. Schnell habe sich dies herumgesprochen und täglich wartete schon ein Besucherstamm auf die Anweisungen von Jeannette Bachert und Joe Schmidt, die zweimal täglich (10 Uhr und 11 Uhr) die 30-minütige Aqua-Gymnastik anboten. „Auf jeden Fall soll dies auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden. Wir überlegen derzeit, ob diese Wassergymnastik auch im Hallenbad in Dittishausen angeboten wird“, so Julia Selb.

Premiere hatte die mobile Hackschnitzelanlage, welche in diesem Jahr bei Bedarf die Sonnenkollektoren für die Erwärmung des Wassers unterstützen. Großes Lob bekam die Wasserqualität, die durch die zwei neuen Filter einfach top waren und durch die Löffinger Wassermeister ständig überprüft wurden. „Die Bilanz ist sehr gut, es hat alles perfekt geklappt“, so auch Ferenc Fischer vom Kiosk.